Трагически погиб ветеран АТО и участник Революции Достоинства (фото)

Трагически погиб участник Революции Достоинства и боевых действий на Востоке Украины Владимир Винярский. Жизнь Героя забрала страшная автомобильная авария. Об этом говорится на странице Департамента социальной защиты Львовской государственной облгосадминистрации.

28-летний Владимир Винярский погиб в ДТП во Львовской области в пятницу, 16 августа.

Владимир Винярский (фото: facebook.com/LODADSZN)

Владимир родился 20 августа 2019 года в селе Миженец Старосамборского района Львовской области. Окончил Львовский политех по специальности "Геодезия".

Был активным участником Революции Достоинства. Сразу после начала войны поступил на службу в батальон имени Кульчицкого и принимал участие в боевых действиях на передовой.

В 2014 году под Старобельском на Луганщине получил тяжелое сквозное огнестрельное ранение, после чего стал инвалидом первой группы и передвигался на инвалидной коляске.

У Владимира остались родители и сестра.

Погиб ветеран АТО Владимир Винярский (скрин: facebook.com/LODADSZN)

Пользователи сети выражают искренние соболезнования семье погибшего украинского воина.

Искренне сочувствуем и скорбим. Пусть покоится с Богом. Вечная память.

Вечная память, пусть покоится с Богом. Искренние соболезнования семье. Володя был очень хорошим парнем, жаль очень жаль.

Одной душой Земля стала беднее, одной звездой богаче стали Небеса... Вечная память...

Вечная память, этот парень навсегда останется Героем, соболезнования родным, пусть покоится с миром, очень жаль, очень, здесь слова излишни, потому что о нем можно говорить и говорить, очень хороший парень был.

Погиб ветеран АТО Владимир Винярский (скрин: facebook.com/LODADSZN)

Ранее сообщалось, что корректировщика "Градов", виновного в гибели 30 мирных жителей во время обстрела Мариуполя в январе 2015 года Валерия Кирсанова, выпустили на волю по "закону Савченко". Под СИЗО убийцу украинцев встретили зеленкой и помидорами.

К слову, недавно в сети появилось видео, на котором видно, как воины ВСУ отомстили корректировщикам огня по Марьинке. Удар по огневой точке боевиков ВСУ нанесли перед началом "хлебного перемирия".

Также мы писали о том, что боевики на Донбассе распространяют фейки о наступлении ВСУ.