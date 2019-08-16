Трагически погиб ветеран АТО и участник Революции Достоинства (фото)

Ветеран АТО на Донбассе получил тяжелое ранение, после чего передвигался на инвалидной коляске
Трагически погиб участник Революции Достоинства и боевых действий на Востоке Украины Владимир Винярский. Жизнь Героя забрала страшная автомобильная авария. Об этом говорится на странице Департамента социальной защиты Львовской государственной облгосадминистрации.
28-летний Владимир Винярский погиб в ДТП во Львовской области в пятницу, 16 августа.
Владимир Винярский (фото: facebook.com/LODADSZN)
Владимир родился 20 августа 2019 года в селе Миженец Старосамборского района Львовской области. Окончил Львовский политех по специальности "Геодезия".
Был активным участником Революции Достоинства. Сразу после начала войны поступил на службу в батальон имени Кульчицкого и принимал участие в боевых действиях на передовой.
В 2014 году под Старобельском на Луганщине получил тяжелое сквозное огнестрельное ранение, после чего стал инвалидом первой группы и передвигался на инвалидной коляске.
У Владимира остались родители и сестра.
Погиб ветеран АТО Владимир Винярский (скрин: facebook.com/LODADSZN)
Пользователи сети выражают искренние соболезнования семье погибшего украинского воина.
Погиб ветеран АТО Владимир Винярский (скрин: facebook.com/LODADSZN)
Ранее сообщалось, что корректировщика "Градов", виновного в гибели 30 мирных жителей во время обстрела Мариуполя в январе 2015 года Валерия Кирсанова, выпустили на волю по "закону Савченко". Под СИЗО убийцу украинцев встретили зеленкой и помидорами.
К слову, недавно в сети появилось видео, на котором видно, как воины ВСУ отомстили корректировщикам огня по Марьинке. Удар по огневой точке боевиков ВСУ нанесли перед началом "хлебного перемирия".
Также мы писали о том, что боевики на Донбассе распространяют фейки о наступлении ВСУ.