ru
ua

Трагически погиб ветеран АТО и участник Революции Достоинства (фото)

Новости » Жизнь   

Ветеран АТО на Донбассе получил тяжелое ранение, после чего передвигался на инвалидной коляске

Трагически погиб участник Революции Достоинства и боевых действий на Востоке Украины Владимир Винярский. Жизнь Героя забрала страшная автомобильная авария. Об этом говорится на странице Департамента социальной защиты Львовской государственной облгосадминистрации.

28-летний Владимир Винярский погиб в ДТП во Львовской области в пятницу, 16 августа.

Владимир Винярский (фото: facebook.com/LODADSZN)

Владимир родился 20 августа 2019 года в селе Миженец Старосамборского района Львовской области. Окончил Львовский политех по специальности "Геодезия".

Был активным участником Революции Достоинства. Сразу после начала войны поступил на службу в батальон имени Кульчицкого и принимал участие в боевых действиях на передовой.

В 2014 году под Старобельском на Луганщине получил тяжелое сквозное огнестрельное ранение, после чего стал инвалидом первой группы и передвигался на инвалидной коляске.

У Владимира остались родители и сестра.

Погиб ветеран АТО Владимир Винярский (скрин: facebook.com/LODADSZN)

Пользователи сети выражают искренние соболезнования семье погибшего украинского воина.

  • Искренне сочувствуем и скорбим. Пусть покоится с Богом. Вечная память.
  • Вечная память, пусть покоится с Богом. Искренние соболезнования семье. Володя был очень хорошим парнем, жаль очень жаль.
  • Одной душой Земля стала беднее, одной звездой богаче стали Небеса... Вечная память...
  • Вечная память, этот парень навсегда останется Героем, соболезнования родным, пусть покоится с миром, очень жаль, очень, здесь слова излишни, потому что о нем можно говорить и говорить, очень хороший парень был.

Погиб ветеран АТО Владимир Винярский (скрин: facebook.com/LODADSZN)

Ранее сообщалось, что корректировщика "Градов", виновного в гибели 30 мирных жителей во время обстрела Мариуполя в январе 2015 года Валерия Кирсанова, выпустили на волю по "закону Савченко". Под СИЗО убийцу украинцев встретили зеленкой и помидорами.

К слову, недавно в сети появилось видео, на котором видно, как воины ВСУ отомстили корректировщикам огня по Марьинке. Удар по огневой точке боевиков ВСУ нанесли перед началом "хлебного перемирия".

Также мы писали о том, что боевики на Донбассе распространяют фейки о наступлении ВСУ.

Украинец пропал по пути домой из Польши: нужна помощь Стала известна судьба таможенников, которых разнес Зеленский: никто не уволился
Читать все новости