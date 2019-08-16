Трагічно загинув ветеран АТО і учасник Революції Гідності (фото)

Трагічно загинув учасник Революції Гідності та бойових дій на Сході України Володимир Вінярський. Життя Героя забрала жахлива автомобільна аварія. Про це йдеться на сторінці Департаменту соціального захисту Львівської державної облдержадміністрації.

28-річний Володимир Вінярський загинув у ДТП у Львівській області в п'ятницю, 16 серпня.

Володимир Вінярський (фото: facebook.com/LODADSZN)

Володимир народився 20 серпня 2019 року в селі Міженець Старосамбірського району Львівської області. Закічив Львівський політех за спеціальність "Геодезія".

Був активним учасником Революції Гідності. Одразу після початку війни вступив на службу в батальйон імені Кульчицького та брав участь у бойових діях на передовій.

У 2014 під Старобільськом на Луганщині отримав важке наскрізне вогнепальне поранення, після чого став інвалідом першої групи й пересувався на інвалідному візку.

У Володимира залишились батьки та сестра.

Загинув ветеран АТО Володимир Вінярський (скрін: facebook.com/LODADSZN)

Користувачі мережі висловлюють щирі співчуття родині загиблого українського воїна.

Щиро співчуваємо і сумуємо. Нехай спочиває з Богом. Вічна пам'ять.

Вічна пам'ять, нехай спочиває з Богом. Щирі співчуття родині. Володя був дуже хорошим хлопцем, шкода дуже шкода.

Однією душею Земля стала бідніша, однією зіркою багатші стали Небеса... Вічна пам'ять...

Вічна пам'ять, цей хлопець назавжди залишиться Героєм, співчуття рідним, хай спочиває з миром, дуже шкода, дуже, тут слова зайві, бо про нього можна говорити і говорити, дуже хороший хлопець був

Загинув ветеран АТО Володимир Вінярський (скрін: facebook.com/LODADSZN)

Раніше повідомлялося, що коригувальника "Градів", винного в загибелі 30 мирних жителів під час обстрілу Маріуполя в січні 2015 року Валерія Кірсанова, випустили на волю за "законом Савченко". Під СІЗО вбивцю українців зустріли зеленкою і помідорами.

До слова, нещодавно в мережі з'явилося відео, на якому видно, як воїни ВСУ помстилися корегувальникам вогню по Мар'їнці. Удар по вогневій точці бойовиків ЗСУ завдали перед початком "хлібного перемир'я".

Також ми писали про те, що бойовики на Донбасі поширюють фейки про настання ВСУ.