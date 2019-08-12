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Боевики на Донбассе распространяют фейки о наступлении ВСУ, - разведка

Новости » Общество    12.08.2019 - 15:44
Боевики на Донбассе распространяют фейки о наступлении ВСУ, - разведка
Фото: ООС на Донбассе (mil.gov.ua)

Боевики фейками о наступлении оправдывают нарушения режима "тишины"

В Министерстве обороны Украины заявили, что на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской области через местные СМИ распространяется фейковая информация о наступлении Вооруженных сил Украины. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

По сообщению Главного управления разведки Минобороны, распространение неправдивой информации со стороны боевиков служит оправданием собственных нарушений режима "тишины", а также формированию антиукраинского настроения среди местного населения.

Также в постоянной боевой готовности находятся дежурные бронегруппы боевиков.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что сегодня на Донбассе в районе проведения ООС боевики ранили украинского военного. Ранение солдат ВСУ получил в районе населенного пункта Зайцево в результате снайперского обстрела.

Кроме того, на временно оккупированной территории Донбасса администрации требуют от местных жителей, которые сотрудничают с ними, ускорить предоставление документов для получения российского гражданства. В то же время управление по вопросам миграции Министерства внутренних дел России в Ростовской области ввело усиленный порядок проверки претендентов на российские паспорта. 

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Новости Украины Министерство обороны УкраиныДонбасс
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