Большое горе семье: на Донбассе погиб украинский военный (фото)

Военный ВСУ погиб в зоне проведения ООС (фото: torange.biz)

Война на Донбассе забрала жизнь еще одного украинского воина

В зоне проведения ООС погиб разведчик из Днипра Алексей Попко, который проходил службу в 74 отдельном разведывательном батальоне. Об этом сообщает отдел социальной защиты департамента соцполитики Днипровского горсовета на своей странице в Facebook.

Отмечается, что у погибшего бойца остались родители, жена и маленький ребенок.

Алексей Попко (фото: facebook.com/ato.socpolitica.dmr)

"С грустью сообщаем, что в зоне ООС погиб наш боец из города Днепр, Попко Алексей. Проходил службу в 74 ОРБ. Без сына остались отец и мать, без любящего мужа и отца женщина и маленькая дочь. Вечная память и слава героям!" - говорится в сообщении.

Пользователи сети также прокомментировали гибель защитника Украины.

Вечная Память!

Покойся с миром, воин;

Большое горе семье, сочувствую.

Скриншот с Facebok

Напомним, что на Донбассе от обстрела погиб воин ВСУ Константин Гаврик. Погибший был родом из Токмака Запорожской области и служил в 72-й отдельной механизированной бригаде.

Ранее сообщалось о том, что в сети появилось яркое видео того, как воины ВСУ отомстили корректировщикам огня по Марьинке. Удар по огневой точке боевиков украинские воины нанесли перед началом "хлебного перемирия".

Мы также писали о том, что бойцы ВСУ мощно ударили по врагу на Донбассе. В сети появились фотографии ударов ВСУ по врагу в Авдеевской промзоне.