Зеленка и гнилые помидоры: как под СИЗО Мариуполя встретили убийцу украинцев

Валерия Кирсанова облили зеленкой (коллаж: РБК-Украина)

Кирсанов отбыл половину наказания согласно "закону Савченко"

Корректировщик "Градов" Валерий Кирсанов, который в 2015 году управлял обстрелом Мариуполя, в четверг, 15 августа вышел на своободу согласно так называемому "Закону Савченко". Возле СИЗО убийцу украинцев встретили почестями - гнилыми помидорами и зеленкой. Ою этом пишет Телеканал ТV7 Мариуполь в Facebook.

Бывший сотрудник МВД Украины Кирсанов, приговоренный к девяти годам тюремного заключения, отбыл половину срока и сегодня оказался на свободе.

"Возле СИЗО собрались мариупольские активисты, чтобы посмотрит ему в глаза и спросить, чувствует ли он раскаяние за смерти жителей нашего города", - сказано в сообщении паблика.

Валерия Кирсанова облили зеленкой в Мариуполе (скрин: facebook.com/tv7mariupol)

Активисты собрались под СИЗО и встретили террориста со "всеми почестями".

Напомним, житель Мариуполя, 44-летний Валерий Кирсанов, начал "карьеру" террориста в ноябре 2014 года. В среде боевиков он получил прозвище "Гаишник".

Валерия Кирсанова облили зеленкой в Мариуполе (фото: facebook.com/tv7mariupol)

Террорист передавал боевикам информацию о местах дислокации бойцов украинской армии, которую бандформирования использовали для артиллерийских обстрелов.

А 24 января 2015 года он корректировал "Грады" террористов при обстреле Мариуполя. Тогда ракеты попали в жилые дома в микрорайоне "Восточный" - погибли 30 мирных жителей, а еще 117 получили ранения.

Первый заместитель главы Национальной полиции Вячеслав Аброськин опубликовал на своей странице фото, чтобы напомнить украинцам о тех трагических событиях.

Скрин: facebook.com/Vyacheslav.Abroskin

"Осужденный на 9 лет подонок Кирсанов, корректировщик огня по микрорайону Восточный в Мариуполе, сегодня выходит на свободу - написал Аброськин.

Обстрел Мариуполя в 2015 году (фото: facebook.com/Vyacheslav.Abroskin)

Кирсанова признали виновным по статьям "участие в террористической организации" и "незаконное обращение с оружием" и приговорили к девяти годам тюремного заключения в 2016 году.

Напомним, закон о зачислении одного дня предварительного заключения как двух дней в срок основного наказания ("закон Савченко") вступил в силу в декабре 2015 года. А в июне 2017 года его отменили.

Ранее сообщалось, что в сети появилось видео на котором видно, как воины ВСУ отомстили корректировщикам огня по Марьинке. Удар по огневой точке боевиков ВСУ нанесли перед началом "хлебного перемирия".

Также мы писали о том, что боевики на Донбассе распространяют фейки о наступлении ВСУ.