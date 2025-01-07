ua en ru
Вт, 07 січня News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Близький Схід Обличчя Війни
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори

Традиційні крученики з грибами: старовинний рецепт нехитрої смачної страви

Вівторок 07 січня 2025 07:45
UA EN RU
Традиційні крученики з грибами: старовинний рецепт нехитрої смачної страви Як готувати крученики з грибами (скриншот / Кулінарні витівки)
Автор: Людмила Рябухіна

Крученики або завиванці - українська страва з закрученого в рулет тонкого шматочка м'яса. В приготуванні кручеників часто використовують різноманітну начинку - крупи, капусту, гриби або сир.

Про те, як готувати крученики за старовинним рецептом, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на кулінарний YouTube-канал "Кулінарні витівки".

Що потрібно для кручеників з грибами

Для того, щоб приготувати крученики за старовинним рецептом, необхідні такі інгредієнти:

  • стейки зі свинини - 700 г
  • сир - 100 г
  • печериці - 300 г
  • цибуля - 1 шт.
  • сметана - 3 ст. л.
  • молоко - 200 г
  • гірчиця - 1 ч. л.
  • сіль - 1 ч. л.
  • перець - 0,5 ч. л.
  • олія - 50 мл

Як готувати крученики з грибами

Для того, щоб загорнути начинку кручеників в м'ясо, свинину потрібно нарізати на тонкі стейки. Їх також потрібно злегка відбити, накривши плівкою. Після цього м'ясо можна підсолити та поперчити.

Щоб приготувати начинку, почистьте і подрібніть ножем цибулю. Печериці помийте, обсушіть та наріжте на скибки.

Обсмажте цибулю в невеликій кількості олії, до золотистого кольору. Тоді додайте подрібнені печериці і смажте начинку до готовності інгредієнтів, приблизно 8 хвилин.

Традиційні крученики з грибами: старовинний рецепт нехитрої смачної страви

Як готувати крученики з грибами (скриншот / Кулінарні витівки)

Поки начинка охолоджується, натріть сир на великій терці. Хоча цей інгредієнт не використовується за автентичним рецептом, сир доповнює смак грибів та цибулі. Втім, готувати крученики можна і без нього.

Викладіть на половину шматочка м'яса приблизно 1 ч. л. грибної начинки, яку потрібно присипати сиром. Згорніть м'ясо в рулет, починаючи з боку начинки. Щоб крученик не розгорнувся, з'єднайте краї м'яса зубочисткою.

Традиційні крученики з грибами: старовинний рецепт нехитрої смачної страви

Як готувати крученики з грибами (скриншот / Кулінарні витівки)

Спершу крученики потрібно обсмажити в олії до золотистої скоринки з кожного боку. Після обсмаження перекладіть м'ясні рулети в форму для випікання та приготуйте соус для заливки.

Для цього потрібно змішати молоко зі сметаною, додавши гірчицю та сіль до смаку. Залийте крученики молочною сумішшю і поставте в розігріту до 180 градусів духовку на 1 годину.

Накривати крученики не потрібно. Так м'ясо просочиться соусом, але збереже рум'яну скоринку.

Раніше ми писали про те, як готувати українську страву душенину.

Читайте також, як готувати пісні голубці "Горобчики".

Читайте РБК-Україна в Google News
Рецепти Традиції Готування
NEWS
Росія з 2022 року втратила у війні проти України понад 800 тисяч військових, - Генштаб
Росія з 2022 року втратила у війні проти України понад 800 тисяч військових, - Генштаб