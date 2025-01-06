Пісні голубці "Горобчики" з рисом та грибами: рецепт смачної страви української кухні

Пісні голубці - традиційна страва української кухні до посту у важливі церковні свята. Прості у приготуванні, ці невеликі голубці стануть прикрасою будь-якого столу.

Про те, як готувати пісні голубці з рисом та грибами, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на кулінарний YouTube-канал "КАРПАТСЬКІ ШКВАРКИ".

Що потрібно для пісних голубців

Для того, щоб приготувати пісні голубці, необхідні такі інгредієнти:

капуста - 1 шт.

гриби білі сушені - 20 г

рис - 100 г

морква - 1 шт.

квашені помідори - 2 шт.

цибуля - 1 шт.

часник - 4 зубчики

кукурудзяна крупа - 100 г

томатна паста - 1 ст. л.

зелень кропу - до смаку

сіль - до смаку

перець - до смаку

олія - для смаження

Як готувати пісні голубці з рисом та грибами

Спершу потрібно підготувати крупу - кукурудзяну крупу та рис потрібно ретельно промити в окремому посуді. Після промивання залийте крупи гарячою водою для запарювання.

Сушені білі гриби теж потрібно залити гарячою водою на 15 хвилин. Це допоможе промити гриби та відновити їхні смакові властивості.

Щоб підготувати "обгортку" голубців, капустину потрібно промити та вирізати качан, намагаючись не пошкодити листя. Тим часом в великій каструлі потрібно довести до кипіння підсолену воду. Її кількість має бути такою, щоб повністю занурити капусту.

Як готувати капусту для голубців (скриншот / КАРПАТСЬКІ ШКВАРКИ)

Поки капуста відпарюється, приготуйте засмажку з цибулі та моркви. Для цього почистьте цибулю та моркву. Цибулю наріжте на кубики, а моркву натріть на великій тертці.

Обсмажте в олії цибулю до розм'якшення, потім додайте моркву. Смажте, періодично помішуючи, протягом декількох хвилин. Також додайте часник для аромату, почистивши його та пропустивши через прес.

Як готувати начинку для голубців (скриншот / КАРПАТСЬКІ ШКВАРКИ)

Розм'якшені гриби потрібно промити та нарізати на невеликі шматочки. Промийте зелень, обсушить її та подрібніть ножем.

З круп злийте всю рідину та змішайте їх, додавши гриби, зелень та засмажку. Також додайте сіль та перець до смаку і ретельно перемішайте начинку.

Щоб приготувати голубці, зніміть з капусти листя. Зріжте товсту частину, а потім розріжте листок навпіл. Викладіть на край листка 1 ч. л. начинки та згорніть капусту конусом, закривши начинку.

Як готувати голубці (скриншот / КАРПАТСЬКІ ШКВАРКИ)

Таким способом сформуйте голубці до закінчення начинки. Викладіть на дно посуду капустяний лист, а на нього - голубці.

Щоб приготувати заливку для голубців, зніміть шкірку з квашених томатів, перетріть їх в соус, а потім змішайте з томатною пастою. Додайте заправку трохи води, щоб соус був більш рідким. Завдяки заливці з квашених помідорів голубці набувають неповторного смаку, а начинка стає ароматною.

Залийте соусом голубці, доливши води так, щоб капустяні рулети були повністю покриті рідиною. Накрийте голубці рештою капустяного листя. Поставте каструлю на вогонь та варіть пісні голубці протягом близько 30 хвилин після закипання рідини.