Душенина: простий рецепт ароматної м'ясної страви для всієї родини
Душенина - старовинна страва української кухні, яку готували до багатьох свят і важливих подій. Способом приготування страви було тушкування в бульйоні з овочами, завдяки чому душенина отримала свою назву.
Про те, як готувати душенину, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на кулінарний YouTube-канал "Кулінарні витівки".
Що потрібно для душенини
Для того, щоб приготувати стародавню страву душенину, знадобляться такі інгредієнти:
- вода - 300-500 мл
- масло - 80 г
- борошно - 80 г
- м'ясо - 1 кг
- картопля - 8 шт.
- цибуля ріпчаста - 5 шт.
- цибуля порей - 1 стебло.
- селера - 2 шт.
- сіль - 2 ч. л.
- перець - 1 ч. л.
- базилік - 1 ч. л.
- паприка - 1 ч. л.
Як готувати душенину
Щоб приготувати душенину, зріжте з м'яса всі плівки та прожилки. Викидати їх не потрібно - ці частини м'яса використовуються для бульйону, яким заливаються інгредієнти для страви.
Перекладіть прожилки та плівки в каструлю, залийте водою та варіть на слабкому вогні, знімаючи піну. М'ясо потрібно нарізати на великі шматки та злегка відбити.
Як готувати душенину (скриншот / Кулінарні витівки)
Потім підсоліть та поперчіть м'ясо 1 ч. л. солі та 0,5 ч. л. перцю. Після цього кожен шматочок м'яса потрібно обваляти в борошні та обсмажити на вершковому маслі до золотистого кольору, протягом 3-4 хвилин
Як готувати душенину (скриншот / Кулінарні витівки)
Перекладіть м'ясо на тарілку, а до соусу на пательні влийте бульйон. Картоплю для душенини почистьте і наріжте невеликими шматочками.
Ріпчасту цибулю треба почистити і нарізати півкружальцями. Цибулю порей та селеру наріжте на кружальця.
Після цього можна складати складові душенини до форми для випікання або горщику. Спочатку викладіть частину м'яса, потім - частину картоплі та ріпчастої цибулі.
Наступним шаром викладіть цибулю порей та селеру. В такій самій послідовності викладіть решту продуктів. Всипте решту солі та перцю, додайте паприку та базилік - або інші улюблені спеції.
Залийте інгредієнти бульйоном з м'ясним соусом та поставте горщик зі стравою в розігріту до 180 градусів духовку, на 2 години. Після цього душенина готова.
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