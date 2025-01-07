Традиционные крученики с грибами: старинный рецепт нехитрого вкусного блюда
Крученики или завиванцы - украинское блюдо из закрученного в рулет тонкого кусочка мяса. В приготовлении кручеников часто используют разнообразную начинку - крупы, капусту, грибы или сыр.
О том, как готовить крученики по старинному рецепту, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на кулинарный YouTube-канал "Кулінарні витівки".
Что нужно для кручеников с грибами
Для того, чтобы приготовить крученики по старинному рецепту, необходимы такие ингредиенты:
- стейки из свинины - 700 г
- сыр - 100 г
- шампиньоны - 300 г
- лук - 1 шт.
- сметана - 3 ст. л.
- молоко - 200 г
- горчица - 1 ч. л.
- соль - 1 ч. л.
- перец - 0,5 ч. л.
- растительное масло - 50 мл
Как готовить крученики с грибами
Для того, чтобы завернуть начинку кручеников в мясо, свинину нужно нарезать на тонкие стейки. Их также нужно слегка отбить, накрыв пленкой. После этого мясо можно подсолить и поперчить.
Чтобы приготовить начинку, почистите и измельчите ножом лук. Шампиньоны помойте, обсушите и нарежьте на ломтики.
Обжарьте лук в небольшом количестве масла, до золотистого цвета. Тогда добавьте измельченные шампиньоны и жарьте начинку до готовности ингредиентов, примерно 8 минут.
Как готовить крученики с грибами (скриншот / Кулінарні витівки)
Пока начинка охлаждается, натрите сыр на крупной терке. Хотя этот ингредиент не используется по аутентичному рецепту, сыр дополняет вкус грибов и лука. Впрочем, готовить крученики можно и без него.
Выложите на половину кусочка мяса примерно 1 ч. л. грибной начинки, которую нужно присыпать сыром. Сверните мясо в рулет, начиная со стороны начинки. Чтобы крученик не развернулся, соедините края мяса зубочисткой.
Как готовить крученики с грибами (скриншот / Кулінарні витівки)
Сперва крученики нужно обжарить в растительном масле до золотистой корочки с каждой стороны. После обжарки переложите мясные рулеты в форму для выпекания и приготовьте соус для заливки.
Для этого нужно смешать молоко со сметаной, добавив горчицу и соль по вкусу. Залейте крученики молочной смесью и поставьте в разогретую до 180 градусов духовку на 1 час.
Накрывать крученики не нужно. Так мясо пропитается соусом, но сохранит румяную корочку.
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