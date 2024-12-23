Традиційна українська кутя за рецептом Клопотенка: інгредієнти і як готувати
Традиційна українська кутя - це символічна страва, що готується з пшениці, маку, меду та горіхів, відображаючи основні елементи української культури та святкових традицій. А рецепт від Клопотенка допомагає досягнути ідеального балансу смаку інгредієнтів.
Про те, як приготувати традиційну українську кутю, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на кулінарний сайт Євгена Клопотенка
Що потрібно для куті за рецептом Клопотенка
Для того, щоб приготувати кутю за рецептом Клопотенка, знадобляться такі продукти:
- вода - 1,7 л
- узвар - 200-250 мл
- пшениця - 200 г
- олія - 1 ст. л.
- сіль - дрібка
- родзинки - 100 г
- мак - 50 г
- волоські горіхи - 50 г
- мед - 3-4 ст. л.
Як готувати традиційну кутю за рецептом Клопотенка
Для того, щоб приготувати кутю за традиційним рецептом, пшеницю потрібно промити та відварити, заливши 1,5 л води.
Раніше пшеницю замочували на 8 годин або на ніч - вважалося, що тоді каша буде більш м'якою та однорідною. Насправді замочувати пшеницю не обов'язково, але тоді зернятка варяться довше.
Варити пшениця потрібно протягом 1,5-2 годин, додавши олію та сіль до смаку. Після цього з готовою кашею потрібно злити воду.
Тим часом мак потрібно проварити окремо, у 200 мл води. На це потрібно близько 10 хвилин. Потім злийте з маку рідину та перетріть зернятка. Також можна використати блендер. Зрозуміти, що мак достатньо перетертий, можна за утворенням рідини.
Родзинки потрібно замочити в гарячій воді для розм'якшення. Волоські горіхи подрібніть - для цього краще використовувати качалку, щоб не перебити горіхи в борошно.
Перетертий мак додайте до пшеничної каші. Також всипте волоські горіхи та родзинки, попередньо зливши з них воду.
Щоб кутя була солодкою, додайте мед до смаку. Крім цього, можна влити декілька ополоників узвару - його можна приготувати з готової суміші чи домашніх засушених фруктів. Ретельно перемішайте обрядову кашу - і кутя готова.
До речі, раніше ми писали про те, як приготувати кутю за осучасненим рецептом від Клопотенка.
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