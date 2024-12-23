Традиційна українська кутя за рецептом Клопотенка: інгредієнти і як готувати

Традиційна українська кутя - це символічна страва, що готується з пшениці, маку, меду та горіхів, відображаючи основні елементи української культури та святкових традицій. А рецепт від Клопотенка допомагає досягнути ідеального балансу смаку інгредієнтів.

Про те, як приготувати традиційну українську кутю, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на кулінарний сайт Євгена Клопотенка

Що потрібно для куті за рецептом Клопотенка

Для того, щоб приготувати кутю за рецептом Клопотенка, знадобляться такі продукти:

вода - 1,7 л

узвар - 200-250 мл

пшениця - 200 г

олія - 1 ст. л.

сіль - дрібка

родзинки - 100 г

мак - 50 г

волоські горіхи - 50 г

мед - 3-4 ст. л.

Як готувати традиційну кутю за рецептом Клопотенка

Для того, щоб приготувати кутю за традиційним рецептом, пшеницю потрібно промити та відварити, заливши 1,5 л води.

Раніше пшеницю замочували на 8 годин або на ніч - вважалося, що тоді каша буде більш м'якою та однорідною. Насправді замочувати пшеницю не обов'язково, але тоді зернятка варяться довше.

Варити пшениця потрібно протягом 1,5-2 годин, додавши олію та сіль до смаку. Після цього з готовою кашею потрібно злити воду.

Тим часом мак потрібно проварити окремо, у 200 мл води. На це потрібно близько 10 хвилин. Потім злийте з маку рідину та перетріть зернятка. Також можна використати блендер. Зрозуміти, що мак достатньо перетертий, можна за утворенням рідини.

Родзинки потрібно замочити в гарячій воді для розм'якшення. Волоські горіхи подрібніть - для цього краще використовувати качалку, щоб не перебити горіхи в борошно.

Перетертий мак додайте до пшеничної каші. Також всипте волоські горіхи та родзинки, попередньо зливши з них воду.

Щоб кутя була солодкою, додайте мед до смаку. Крім цього, можна влити декілька ополоників узвару - його можна приготувати з готової суміші чи домашніх засушених фруктів. Ретельно перемішайте обрядову кашу - і кутя готова.