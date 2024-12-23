Традиционная украинская кутья по рецепту Клопотенко: ингредиенты и как готовить
Традиционная украинская кутья - это символическое блюдо, которое готовится из пшеницы, мака, меда и орехов, отражая основные элементы украинской культуры и праздничных традиций. А рецепт от Клопотенко помогает достичь идеального баланса вкуса ингредиентов.
О том, как приготовить традиционную украинскую кутью, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на кулинарный сайт Евгена Клопотенко
Что нужно для кутьи по рецепту Клопотенко
Для того, чтобы приготовить кутью по рецепту Клопотенко, понадобятся такие продукты:
- вода - 1,7 л
- узвар - 200-250 мл
- пшеница - 200 г
- растительное масло - 1 ст. л.
- соль - щепотка
- изюм - 100 г
- мак - 50 г
- грецкие орехи - 50 г
- мед - 3-4 ст. л.
Как готовить традиционную кутью по рецепту Клопотенко
Для того, чтобы приготовить кутью по традиционному рецепту, пшеницу нужно промыть и отварить, залив 1,5 л воды.
Раньше пшеницу замачивали на 8 часов или на ночь - считалось, что тогда каша будет более мягкой и однородной. На самом деле замачивать пшеницу не обязательно, но тогда зернышки варятся дольше.
Варить пшеницу нужно в течение 1,5-2 часов, добавив масло и соль по вкусу. После этого с готовой каши нужно слить воду.
Тем временем мак нужно проварить отдельно, в 200 мл воды. На это нужно около 10 минут. Затем слейте с мака жидкость и перетрите зернышки. Также можно использовать блендер. Понять, что мак достаточно перетертый, можно по образованию жидкости.
Изюм нужно замочить в горячей воде для размягчения. Грецкие орехи измельчите - для этого лучше использовать скалку, чтобы не перебить орехи в муку.
Перетертый мак добавьте к пшеничной каше. Также всыпьте грецкие орехи и изюм, предварительно слив с них воду.
Чтобы кутья была сладкой, добавьте мед по вкусу. Кроме этого, можно влить несколько половников компота - его можно приготовить из готовой смеси или домашних засушенных фруктов. Тщательно перемешайте обрядовую кашу - и кутья готова.
Кстати, ранее мы писали о том, как приготовить кутью по осовремененному рецепту от Клопотенко.
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