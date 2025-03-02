Total black: Надя Дорофєєва продемонструвала стильний образ, який зможе повторити кожна

Total black - це безпрограшний варіант для будь-якого сезону, і весна не виняток. Чорний колір надає образу елегантності, загадковості та впевненості. Але щоб весняні образи не виглядали надто важкими, важливо правильно комбінувати тканини, силуети та акценти.
РБК-Україна (проєкт Styler) докладніше розповідає, який total black look продемонструвала популярна українська співачка Надя Дорофєєва.
Співачка для повсякденного образу обрала злегка розкльошені чорні штани зі штучної шкіри з контрастними строчками та лаконічним ременем. Їх вона доповнила гольфом-водолазкою, яку заправила в штани.
Надя Дорофєєва показала стильний образ (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)
Зверху вона одягла шкіряну куртку в стилі оверсайз. А щоб розбавити повністю чорний образ, накинула на плечі сірий светр.
Завершити стильний лук Дорофєєва вирішила ланцюжком з кулоном і масивними сережками, шапкою біні з відворотами, а також ботильйонами.
Надя Дорофєєва показала тренди весни 2025 (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)
Надя Дорофєєва (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)
Надя Дорофєєва показала, як носити чорний (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)
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