Total black: Надя Дорофєєва продемонструвала стильний образ, який зможе повторити кожна

Який образ обрала Надя Дорофєєва

Співачка для повсякденного образу обрала злегка розкльошені чорні штани зі штучної шкіри з контрастними строчками та лаконічним ременем. Їх вона доповнила гольфом-водолазкою, яку заправила в штани.



Надя Дорофєєва показала стильний образ (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

Зверху вона одягла шкіряну куртку в стилі оверсайз. А щоб розбавити повністю чорний образ, накинула на плечі сірий светр.

Завершити стильний лук Дорофєєва вирішила ланцюжком з кулоном і масивними сережками, шапкою біні з відворотами, а також ботильйонами.



Надя Дорофєєва показала тренди весни 2025 (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

Головні принципи стильного total black look

Додавайте різноманітні фактури: чорний виглядає цікавіше, коли поєднувати різні матеріали: шкіру, денім, шифон, трикотаж, мереживо.

Грайте зі світлом і тінню: матові та блискучі тканини створюють глибину образу. Наприклад, чорні шкіряні штани + оксамитовий топ.

Розбавляйте чорний прозорими елементами: наприклад, чорна сукня з напівпрозорими вставками або блузка з органзи.

Додавайте акценти: масивні прикраси, окуляри, металеві елементи на одязі.

Силует має значення: об'ємний верх + обтисла нижня частина або навпаки допомагають зробити образ цікавим.



Надя Дорофєєва (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

Аксесуари, які доповнять total black

Сонцезахисні окуляри - великі, вузькі або в стилі 2000-х

Металеві прикраси - особливо актуальне срібло

Ремінь з масивною пряжкою - підкреслить талію і зробить образ більш виразним

Чорна сумка - можна вибрати мінімалістичний варіант або що-небудь з незвичною формою

Гольфи або колготки з візерунком - додають родзинку total black look.



Надя Дорофєєва показала, як носити чорний (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

Також вас може зацікавити