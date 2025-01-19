Формула модного образу: MamaRika та Раміна показали, як стилізувати шкіряну спідницю

Українська співачка MamaRika (справжнє ім'я - Анастасія Кочетова) та блогерка Раміна продемонстрували у мережі стильні луки зі шкіряною спідницею, яка зараз на піку популярності.

MamaRika

Співачка, яка може похизуватися витонченою фігурою в 35 років, продемонструвала стильний образ на кожен день, який може повторити кожна.

Основою лука стала шкіряна спідниця міні чорного кольору. Зазначимо, що речі зі шкіри та екошкіри зараз на піку популярності.

Спідницю MamaRika доповнила укороченим светром сірого відтінку, а також напівпрозорими колготками і грубими черевиками на масивній підошві і шнурівці.

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Завершувало образ намисто на шиї, легкий макіяж і розпущене волосся, яке Анастасія злегка підкрутила.

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Чому шкіряна спідниця і грубі черевики стали трендовим поєднанням у 2025 році

Контраст текстур

Шкіряна спідниця традиційно асоціюється з елегантністю, сексуальністю і жіночністю, а грубі черевики - з агресивною, чоловічою естетикою. Таке поєднання контрастних елементів створює цікавий візуальний ефект і привертає увагу.

Зручність і практичність

Грубі черевики надають образу не тільки стилю, а й зручності. На відміну від підборів або вишуканих туфель, такі черевики забезпечують комфорт і стійкість під час ходьби, що особливо важливо в холодну пору року.

Модна еклектика

Зараз у моді еклектичні та незвичні поєднання різних стилів. Комбінування таких елементів, як шкіряна спідниця (що асоціюється з рок-культурою) і грубі черевики (елемент робочого стилю або навіть мілітарі), відображає тенденцію до змішування різних жанрів і підходів.

Сучасний стиль і вулична мода

Це поєднання часто зустрічається у вуличній моді, яка орієнтована на практичні та яскраві рішення. Багато дизайнерів і брендів включають у свої колекції такі поєднання, створюючи образ, який одночасно має зухвалий і сучасний вигляд.

Можливість створювати різні образи

Шкіряна спідниця і грубі черевики відмінно комбінуються як зі щільними колготками, так і з голими ногами, що дає змогу носити такий образ не тільки взимку, а й у міжсезоння. Залежно від поєднання з іншими аксесуарами, можна створити як більш суворий, так і більш розслаблений стиль.

Раміна

Українська журналістка та інтерв'юерка Раміна Есхакзай показала стильний образ, що складається зі спідниці та топу без рукавів. Примітно, що обидві речі були виготовлені зі шкіряного матеріалу.

Для фотосесії вона вибрала топ із високим горлом темно-зеленого відтінку, який доповнила чорною спідницею у довжині міді із розрізом спереду та високою лінією талії.

Завершити образ вона вирішила бордовими колготками та елегантними туфлями-човниками, зробивши таким чином акцент на елегантному стилі, але з яскравою ноткою.

Раміна (фото: instagram.com/raminalalala)