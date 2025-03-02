Total black: Надя Дорофеева продемонстрировала стильный образ, который сможет повторить каждая

Total black - это беспроигрышный вариант для любого сезона, и весна не исключение. Черный цвет придает образу элегантности, загадочности и уверенности. Но чтобы весенние образы не выглядели слишком тяжелыми, важно правильно комбинировать ткани, силуэты и акценты.
РБК-Украина (проект Styler) подробнее рассказывает, какой total black look продемонстрировала популярная украинская певица Надя Дорофеева.
Певица для повседневного образа выбрала слегка расклешенные черные штаны из искуственной кожи с контрастными строчками и лаконичным ремнем. Их она дополнила гольфом-водолазкой, которую заправила в брюки.
Надя Дорофеева показала стильный образ (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)
Сверху она надела кожаную куртку в стиле оверсайз. А чтобы разбавить полностью черный образ, накинула на плечи серый свитер.
Завершить стильный лук Дорофеева решила цепочкой с кулоном и массивными серьгами, шапкой бини с отворотами, а также ботильонами.
Надя Дорофеева показала тренды весны 2025 (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)
Надя Дорофеева (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)
Надя Дорофеева показала, как носить черный (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)
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