Total black: Надя Дорофеева продемонстрировала стильный образ, который сможет повторить каждая

Какой образ выбрала Надя Дорофеева

Певица для повседневного образа выбрала слегка расклешенные черные штаны из искуственной кожи с контрастными строчками и лаконичным ремнем. Их она дополнила гольфом-водолазкой, которую заправила в брюки.



Надя Дорофеева показала стильный образ (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

Сверху она надела кожаную куртку в стиле оверсайз. А чтобы разбавить полностью черный образ, накинула на плечи серый свитер.

Завершить стильный лук Дорофеева решила цепочкой с кулоном и массивными серьгами, шапкой бини с отворотами, а также ботильонами.



Надя Дорофеева показала тренды весны 2025 (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

Главные принципы стильного total black look

Добавляйте разнообразные фактуры: черный выглядит интереснее, когда сочетать разные материалы: кожу, деним, шифон, трикотаж, кружево.

Играйте со светом и тенью: матовые и блестящие ткани создают глубину образа. Например, черные кожаные штаны + бархатный топ.

Разбавляйте черный прозрачными элементами: например, черное платье с полупрозрачными вставками или блузка из органзы.

Добавляйте акценты: массивные украшения, очки, металлические элементы на одежде.

Силуэт имеет значение: объемный верх + обжатая нижняя часть или наоборот помогают сделать образ интересным.



Надя Дорофеева (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

Аксессуары, которые дополнят total black

Солнцезащитные очки - большие, узкие или в стиле 2000-х

Металлические украшения - особенно актуальное серебро

Ремень с массивной пряжкой - подчеркнет талию и сделает образ более выразительным

Черная сумка - можно выбрать минималистичный вариант или что-нибудь с необычной формой

Гольфы или колготки с узором - добавляют изюминку total black look.



Надя Дорофеева показала, как носить черный (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

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