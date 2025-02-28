Стиль Мерилін Монро та Одрі Хепберн: дружина Усика показала сукню, яка стане хітом цієї весни
Сукня в горошок - це класика, яка завжди залишається в моді. Таке вбрання додає образу романтичності й легкості та водночас пасує для будь-якої ситуації, якщо правильно підібрати аксесуари, взуття та інші елементи одягу. Навесні 2025 року така сукня точно має бути в гардеробі кожної модниці.
РБК-Україна (проєкт Styler) вирішило розповісти, як цей тренд носить дружина українського боксера Олександра Усика Катерина.
Сукня в горошок - ретро-тренд 2025
Сукні в горошок були популярні в різні історичні періоди, проте найбільш відомими вони стали в 50-х роках XX століття. Це був час, коли модні ікони того часу Мерилін Монро та Одрі Хепберн з'являлися в сукнях з таким принтом як на світських заходах, так і в кіно. Вони стали символом елегантності та жіночності тих часів.
Катерина Усик показала трендову сукню в горошок (фото: instagram.com/usyk_kate1505)
Як носити сукню в горошок у 2025 році
Класичний стиль
Туфлі на високих підборах: ідеально підходять для вечірніх виходів або формальних подій. Вибирайте туфлі нейтрального кольору, щоб не відвертати увагу від сукні.
Шикарний клатч: маленька елегантна сумка в тон або контрастного кольору додасть образу завершеності.
Стильні аксесуари: масивні намиста або біжутерія в класичному стилі підкреслять елегантність вашого образу.
Повсякденний образ
Кеди або балетки: якщо ви хочете мати стильний, але комфортний вигляд, виберіть зручне взуття, яке зробить образ більш неформальним.
Джинсова куртка: вона відмінно поєднується з сукнею в горошок і надає образу свіжості та молодіжного вигляду.
Сумка через плече: зручна сумка додасть образу легкості та практичності для повсякденного носіння.
Ретро-образ
Червоні або чорні акценти: вибір взуття або сумки червоного кольору надає класичному образу візуального інтересу. Це контрастний, але стильний упор на ретро-тему.
Тонкий пояс: можна підкреслити талію вузьким ременем, що додасть більш елегантного вигляду.
Катерина Усик показала трендову сукню в горошок (фото: instagram.com/usyk_kate1505)
Яку сукню обрала на весну 2025 дружина Усика
Катерина Усик часто ділиться у своєму блозі модними образами. Так, для нової фотосесії вона обрала чорну сукню довжини міді в білий горошок. Вбрання доповнювали ґудзики контрастного кольору і невеликі рукави-ліхтарики.
Катерина Усик (фото: instagram.com/usyk_kate1505)
Носити таку сукню можна як влітку з відкритими босоніжками, так і "утеплити" образ для прохолодних весняних днів. Наприклад, доповнити сукню кардиганом і довгим пальтом та чоботами-"козаками". Або ж зробити образ більш зухвалим - тоді одягаємо куртку-косуху і грубі черевики на тракторній підошві.
Катерина Усик показала модну сукню (фото: instagram.com/usyk_kate1505)
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