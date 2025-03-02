Total black: Надя Дорофєєва продемонструвала стильний образ, який зможе повторити кожна

Total black - це безпрограшний варіант для будь-якого сезону, і весна не виняток. Чорний колір надає образу елегантності, загадковості та впевненості. Але щоб весняні образи не виглядали надто важкими, важливо правильно комбінувати тканини, силуети та акценти.

Який образ обрала Надя Дорофєєва

Співачка для повсякденного образу обрала злегка розкльошені чорні штани зі штучної шкіри з контрастними строчками та лаконічним ременем. Їх вона доповнила гольфом-водолазкою, яку заправила в штани.



Надя Дорофєєва показала стильний образ (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

Зверху вона одягла шкіряну куртку в стилі оверсайз. А щоб розбавити повністю чорний образ, накинула на плечі сірий светр.

Завершити стильний лук Дорофєєва вирішила ланцюжком з кулоном і масивними сережками, шапкою біні з відворотами, а також ботильйонами.



Надя Дорофєєва показала тренди весни 2025 (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

Головні принципи стильного total black look

Додавайте різноманітні фактури: чорний виглядає цікавіше, коли поєднувати різні матеріали: шкіру, денім, шифон, трикотаж, мереживо.

Грайте зі світлом і тінню: матові та блискучі тканини створюють глибину образу. Наприклад, чорні шкіряні штани + оксамитовий топ.

Розбавляйте чорний прозорими елементами: наприклад, чорна сукня з напівпрозорими вставками або блузка з органзи.

Додавайте акценти: масивні прикраси, окуляри, металеві елементи на одязі.

Силует має значення: об'ємний верх + обтисла нижня частина або навпаки допомагають зробити образ цікавим.



Надя Дорофєєва (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

Аксесуари, які доповнять total black

Сонцезахисні окуляри - великі, вузькі або в стилі 2000-х

Металеві прикраси - особливо актуальне срібло

Ремінь з масивною пряжкою - підкреслить талію і зробить образ більш виразним

Чорна сумка - можна вибрати мінімалістичний варіант або що-небудь з незвичною формою

Гольфи або колготки з візерунком - додають родзинку total black look.



Надя Дорофєєва показала, як носити чорний (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

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