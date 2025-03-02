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Total black: Надя Дорофеева продемонстрировала стильный образ, который сможет повторить каждая

Воскресенье 02 марта 2025 16:00
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Total black: Надя Дорофеева продемонстрировала стильный образ, который сможет повторить каждая Надя Дорофеева показала стильный образ (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)
Автор: Катерина Собкова

Total black - это беспроигрышный вариант для любого сезона, и весна не исключение. Черный цвет придает образу элегантности, загадочности и уверенности. Но чтобы весенние образы не выглядели слишком тяжелыми, важно правильно комбинировать ткани, силуэты и акценты.

РБК-Украина (проект Styler) подробнее рассказывает, какой total black look продемонстрировала популярная украинская певица Надя Дорофеева.

Какой образ выбрала Надя Дорофеева

Певица для повседневного образа выбрала слегка расклешенные черные штаны из искуственной кожи с контрастными строчками и лаконичным ремнем. Их она дополнила гольфом-водолазкой, которую заправила в брюки.
Total black: Надя Дорофеева продемонстрировала стильный образ, который сможет повторить каждая
Надя Дорофеева показала стильный образ (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

Сверху она надела кожаную куртку в стиле оверсайз. А чтобы разбавить полностью черный образ, накинула на плечи серый свитер.

Завершить стильный лук Дорофеева решила цепочкой с кулоном и массивными серьгами, шапкой бини с отворотами, а также ботильонами.
Total black: Надя Дорофеева продемонстрировала стильный образ, который сможет повторить каждая
Надя Дорофеева показала тренды весны 2025 (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

Главные принципы стильного total black look

  • Добавляйте разнообразные фактуры: черный выглядит интереснее, когда сочетать разные материалы: кожу, деним, шифон, трикотаж, кружево.
  • Играйте со светом и тенью: матовые и блестящие ткани создают глубину образа. Например, черные кожаные штаны + бархатный топ.
  • Разбавляйте черный прозрачными элементами: например, черное платье с полупрозрачными вставками или блузка из органзы.
  • Добавляйте акценты: массивные украшения, очки, металлические элементы на одежде.
  • Силуэт имеет значение: объемный верх + обжатая нижняя часть или наоборот помогают сделать образ интересным.

Total black: Надя Дорофеева продемонстрировала стильный образ, который сможет повторить каждая
Надя Дорофеева (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

Аксессуары, которые дополнят total black

  • Солнцезащитные очки - большие, узкие или в стиле 2000-х
  • Металлические украшения - особенно актуальное серебро
  • Ремень с массивной пряжкой - подчеркнет талию и сделает образ более выразительным
  • Черная сумка - можно выбрать минималистичный вариант или что-нибудь с необычной формой
  • Гольфы или колготки с узором - добавляют изюминку total black look.

Total black: Надя Дорофеева продемонстрировала стильный образ, который сможет повторить каждая
Надя Дорофеева показала, как носить черный (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

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