Как же я Тошу брошу на войне? Жительница Мариуполя вывезла из-под обстрелов самое дорогое

"Бабушка бежала из Мариуполя и забрала петуха. Петуха, Карл! Он как давай в три часа ночи орать, будить всех", - написал волонтер из Польши.

У пенсионерки конечно же поинтересовались, зачем она вывезла из-под обстрелов петуха. Ответ этот героической женщины заставил смахнуть слезы даже у самых стойких волонтеров:

"Ну как я своего друга Тошу оставлю на войне? Мы же с ним и под бомбежками, и голод пережили!" – объяснила старушка.

Бабушка из Мариуполя увезла с собой самое дорогое - петуха Тошу

Волонтеры улыбаются и говорят, что петух Тоша выглядит так, словно это он бабушку эвакуировал и спас из Мариуполя.

Петух Тоша быстро стал героем мемов и пользователи Twitter считают, что это самый человечный петух в мире.