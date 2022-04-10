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Невероятная история собаки из Ирпеня, фото которой облетело весь мир

Новина українською →
Воскресенье 10 апреля 2022 09:02
Невероятная история собаки из Ирпеня, фото которой облетело весь мир Фото: Собаку нашли военные в Ирпене (facebook.com/gleb.garanich)
Автор: Анна Шиканова

Фотография огромного черного пса из разрушенного Ирпеня, который кинулся к украинским военным, облетела весь мир. Автор этой фотографии – знаменитый Глеб Гаранич. А собаку обнаружили бойцы 72-ой бригады.

Что это за собака и что с ней произошло после встречи с военными, рассказал на своей странице Сергей Притула.

Огромного ризеншнауцера нашли в закрытой квартире 29 марта бойцы 72 бригады. Дом собаки был побит от обстрелов. На столе лежали документы, в которых была указана порода пса, возраст и имя – Бавария. Фото этой собаки, которая лапами обнимает военного, сделали иностранные журналисты, а также украинский фотокор Глеба Гаранич.

Снимок быстро разлетелся по социальным сетям, потом появился в Twitter и добрался до иностранных газет и даже США.

А пса тем временем забрали в волонтерский штаб, где она переночевала. А потом волонтер Оля Веретельник забрала ее к себе домой. А через три дня ей позвонила хозяйка Баварии Татьяна. Она увидела фотографию в социальных сетях и сейчас она вместе семьей в Ровенской области. Семья у Татьяны большая – четверо детей.

Оказалось, что собаку на самом деле зовут Зара. Эвакуировать ее просто не успели, так как всемером выезжали из-под обстрелов в одной машине из Ирпеня. Зара в машину просто не поместилась.

Невероятная история собаки из Ирпеня, фото которой облетело весь мир

Фото: facebook.com/gleb.garanich

Однако семья попросила позаботиться о Заре соседского охранника. Но его избили твари, которые хотели забраться в квартиру. Он выжил, но сейчас находится в больнице. Поэтому Зара осталась без присмотра в закрытой квартире.

Невероятная история собаки из Ирпеня, фото которой облетело весь мир

Фото: facebook.com/serhiyprytula

"Она сама, закрытая в квартире, провела несколько недель. Ела то, что смогла найти. Хорошо, что за пару дней до войны купили 6 кг корма и он стоял в открытом месте", - добавил Притула.

Волонтер Оля передала Баварию тем волонтерам, которые привезли в Киев гуманитарку и возвращались в Ровно. Собака поехала к своей семье и вечером прислали фото воссоединения.

Хозяева Зары передали благодарность волонтерам за то, что позаботились о ней и смогли ее передать семье.

Невероятная история собаки из Ирпеня, фото которой облетело весь мирНевероятная история собаки из Ирпеня, фото которой облетело весь мирФото: facebook.com/serhiyprytula

Напомним, ранее мы писали о том, патрульный в Буче спас пса, который теперь стал его другом.

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