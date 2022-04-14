Дмитрий Кулеба забрал себе "осиротевшего" щенка из Мариуполя: видео с маленьким Мариком
Дмитрий Кулеба, главный дипломат страны, взял себе маленького песика, которого спасли из Мариуполя. Хозяева малыша и его мамы, родившей щенков, считаются пропавшими без вести.
Видео дипломат разместил в своем Инстаграм.
"Знакомьтесь, это Марик. Его вместе с другими собачками вывезли из Мариуполя, где пропали без вести люди, у которых мама собака родила щенков. Поэтому Марик. Я не мог не дать ему шанс на счастливую собачью жизнь", - написал Кулеба.
На видео - малыш породы французский бульдог заигрывает с новым хозяином.
Теперь у Кулебы трое собак.
"У других моих двух собак - Густава и Бенджи - появился новый друг. Война - это страдания не только людей, но и животных. И человечность - это заботиться и о первых, и о вторых", - напомнил дипломат.
Ранее мы писали, что пес, который месяц ждал погибшую хозяйку, нашел новую семью. Как живет теперь "Макаровский Хатико".