Дмитрий Кулеба забрал себе "осиротевшего" щенка из Мариуполя: видео с маленьким Мариком

Дмитрий Кулеба, главный дипломат страны, взял себе маленького песика, которого спасли из Мариуполя. Хозяева малыша и его мамы, родившей щенков, считаются пропавшими без вести.

"Знакомьтесь, это Марик. Его вместе с другими собачками вывезли из Мариуполя, где пропали без вести люди, у которых мама собака родила щенков. Поэтому Марик. Я не мог не дать ему шанс на счастливую собачью жизнь", - написал Кулеба.

На видео - малыш породы французский бульдог заигрывает с новым хозяином.

Теперь у Кулебы трое собак.

"У других моих двух собак - Густава и Бенджи - появился новый друг. Война - это страдания не только людей, но и животных. И человечность - это заботиться и о первых, и о вторых", - напомнил дипломат.