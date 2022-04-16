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Як же я Тошу кину на війні? Мешканка Маріуполя вивезла з-під обстрілів найдорожче

Фото: Бабуся з Маріуполя вивезла з-під обстрілів кращого друга (twitter.com/qropty)
Автор: Анна Шиканова

Бабуся з Маріуполя втекла з-під обстрілів і змогла вибратися. Вона вивезла з міста найдорожче, що у неї було – півня Тошу.

Про цю неймовірну історію розповіли волонтери з Польщі в Twitter.

"Бабуся втекла з Маріуполя і забрала півня. Півня, Карл! Він як давай о третій годині ночі кричати, будити всіх", - написав волонтер з Польщі.

У пенсіонерки звичайно ж поцікавилися, навіщо вона вивезла з-під обстрілів півня. Відповідь ця героїчної жінки змусила змахнути сльози навіть у найстійкіших волонтерів:

"Ну як я свого друга Тошу залишу на війні? Ми ж з ним і під бомбардуваннями, і голод пережили!" - пояснила старенька.

Бабуся з Маріуполя відвезла з собою найдорожче - півня Тошу

Волонтери посміхаються і кажуть, що півень Тоша виглядає так, немов це він бабусю евакуював і врятував з Маріуполя.

Півень Тоша швидко став героєм мемів і користувачі Twitter вважають, що це найлюдяніший півень у світі.

  • А ви теж думаєте, що це півень Тоша з Маріуполя вивіз свою господиню з-під обстрілів, а не навпаки?
  • Судячи з фото, цей півень не тільки від голоду не страждав, а ще й бабусю підгодовував.
  • Звичайно, я слабо розбираюся в Півнях, але цей виглядає так, як ніби може "звіздюлів" всієї російської армії.
  • Це реально самий людиноподібний півень у світі.
  • Я б такого півня теж би забрала. Подивіться на нього - він курячий ЦАР!
  • Він же єдиний у світі, який з бабусею вижив, він же її підтримував.
  • Молодець, бабуля! Нормальна логіка людини: це ж друг, а друзів не кидають.
  • Після новини про чоловіка, який не кинув свою корову і її теля, мене вже нічого не дивує. Всім людям, які не кидають своїх тварин – велика повага.
  • Так ось вона, біологічна зброя! Дуже красивий півень, слава Богу, що вибралися.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Дмитро Кулеба забрав собі "осиротіле" цуценя з Маріуполя.

А також розповідали неймовірну історію собаки Баварії з Ірпеня, чиє фото облетіло весь світ.

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