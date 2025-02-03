Торт "Три молока": рецепт неймовірного десерту від Ектора

Торт "Три молока" - легендарний десерт, який отримав свою назву завдяки поєднанню різних видів молочних продуктів. Цей торт - вишукане поєднання ніжного, просоченого сиропом, молочного бісквіта з ароматним кремом.

Про те, як готувати торт "Три молока", розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на офіційну Instagram-сторінку Ектора Хіменеса-Браво.

Що потрібно для торта "Три молока"

Для того, щоб приготувати цей вишуканий десерт, знадобляться такі інгредієнти:

борошно пшеничне - 190 г

яйця - 5 шт.

вершкове масло - 80 г

вершки (жирність 33%) - 250 мл

молоко - 125 г

розпушувач - 10 г

сіль - 3 г

цукор - 255 г

екстракт ванілі - 1 мл

згущене варене молоко - 200 г

згущене молоко - 1 банка

сухе молоко з водою - 500 г

полуниця - 250 г

Як готувати торт "Три молока"

Для того, щоб приготувати торт "Три молока", потрібно відділити жовтки від білків яєць. До жовтків додайте 165 г цукру, сіль, а також екстракт ванілі, та збийте масу до побіління. В білки всипте 40 г цукру. Збивати суміш потрібно до густих піків.

Змішайте борошно і розпушувач, а потім поступово всипте сухі інгредієнти в жовткову суміш для тіста. Додайте в масу 125 г молока та вершкове масло, попередньо його розтопивши. Водночас рідке масло не повинно бути гарячим.

Додайте в тісто збиті білки та обережно перемішайте суміш силіконовою лопаткою, щоб не зруйнувати текстуру білкової маси. Вилийте тісто в невелику круглу форму, діаметром близько 24-26 см. Випікати бісквіт потрібно протягом 30 хвилин при 180 градусах.

Тим часом поєднайте варене, згущене і розведене молоко. В готовому бісквіті зробіть виделкою багато отворів. Вилийте сироп на бісквіт та залиште його для просочення протягом 2-4 годин.

Щоб зробити крем для торта, збити вершки зрештою цукру до утворення пишної маси. Викладіть збиті вершки на бісквіт та прикрасьте нарізаною полуницею.