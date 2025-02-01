Сирник на крихкому тісті: рецепт десерту, який тане в роті
Львівський сирник дуже схожий до чизкейка. Пухке тісто пляцка чудово поєднується з ніжною сирною начинкою, тож десерт стає ідеальним вибором для будь-якого гарячого напою.
Про те, як готувати український сирник на крихкому тісті, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на кулінарний YouTube-канал "Mil Alexx. Рецепти та приготування".
Що потрібно для українського сирника на крихкому тісті
Для того, щоб приготувати цей смачний десерт, необхідні такі продукти:
- борошно - 400 г
- яйця - 7 шт.
- маргарин - 350 г
- кисломолочний сир (жирність 5 %) - 1 кг
- какао - 3 ст. л.
- цукор - 400 г
- розпушувач - 2 ч. л.
- ванільний цукор - 10 г
- манка - 2 ст. л.
- крохмаль кукурудзяний - 1 ст. л.
- родзинки - 160 г
- лимонна цедра - з одного лимону
Як готувати український сирник на крихкому тісті
Особливість цього десерту в тому, що тісто не викладається щільним шаром. Для приготування тіста 150 г маргарину необхідно підігріти до кімнатної температури.
Додайте до маргарину 200 г цукру, збийте суміш міксером протягом 2 хвилин. Після цього додайте до маси 2 яйця і збивайте інгредієнти ще 2-3 хвилини.
В окремий посуд потрібно просіяти борошно разом з какао та розпушувачем. Перемішайте сухі інгредієнти та пересипте їх до яєчної суміші. Ретельно перемішайте масу до утворення тіста.
Розділіть тісто на дві частини, зробивши одну трохи більшою. Загорніть тісто в харчову плівку та покладіть в морозилку на годину.
Для сирної начинки змішайте кисломолочний сир з рештою цукру, додавши ванільний цукор, цедру лимона, крохмаль і манку. Розділіть решту яєць на білки та жовтки, жовтки додайте до сирної начинки.
Розтопіть решту маргарину, влийте його в сирну масу і перебийте суміш блендером до однорідної консистенції. Яєчні білки збийте до піків, після чого перелийте в сирну масу.
Родзинки потрібно запарити, а потім додати до сирної начинки. Після цього ретельно перемішайте суміш.
Застеліть форму для випікання пергаментом. Натріть на дно посуду більшу частину тіста, на великій тертці. Рівномірним шаром викладені сирну начинку, а наверх натріть меншу частину тіста.
Розігрійте духовку до 180 градусів і випікайте львівський сирник протягом 50 хвилин. Зачекайте, доки десерт охолоне, а тоді дістаньте його з форми та наріжте на порційні шматочки.
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