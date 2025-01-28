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Десерт, що бадьорить: три рецепти солодощів з кавою

Вівторок 28 січня 2025 07:40
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Десерт, що бадьорить: три рецепти солодощів з кавою Які десерти можна приготувати з кавою (скриншот / Кулінарні витівки)
Автор: Людмила Рябухіна

Десерт з кавою - оригінальні солодощі для поціновувачів цього ранкового напою. Водночас такі домашні десерти - чудовий варіант для посиденьок з друзями, а для приготування не треба багато часу чи старань.

Про те, як готувати ліниву шарлотку на пательні розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на кулінарний YouTube-канал "Кулінарні витівки".

Желе з кавою
Десерт, що бадьорить: три рецепти солодощів з кавою

Желе з кавою (скриншот / Кулінарні витівки)

Для того, щоб приготувати желе з кавою, необхідні такі інгредієнти:

  • кава - 200 г
  • желатин - 15 г
  • йогурт - 180 г
  • какао - 5 г
  • цукор - 30 г
  • мигдалеві пелюстки - 10 г

Як готувати желе з кавою

Для приготування цього десерту спершу слід залити желатин кавою. В окремій мисці змішайте йогурт з цукром та порошком какао.

Ретельно перемішайте суміш до однорідності, а потім влийте в неї желатин з кавою. Ще раз перемішайте масу, щоб уникнути грудочок в масі.

Розлийте суміш для желе з кавою по стаканах і помістіть посуд в холодильник до повного застигання, приблизно на 15 хвилин. Після цього прикрасьте десерт з кавою пелюстками мигдалю.

Тирамісу
Десерт, що бадьорить: три рецепти солодощів з кавою

Тирамісу (скриншот / Кулінарні витівки)

Щоб приготувати тирамісу, потрібні наступні продукти:

  • крем-сир - 180 г
  • цукор - 15 г
  • печиво Савоярді - 6 шт.
  • какао - 5 г
  • кава - 150 г
  • молоко - 50 мл
  • ром - 50 мл

Як готувати тирамісу

Для того, щоб швидко приготувати тирамісу, поєднайте крем-сир з цукром і молоком. Збийте суміш віничком до однорідної консистенції, після чого перекладіть в кондитерський мішок.

В чистій мисці змішайте щойно заварену каву з ромом. Печиво необхідно поламати на декілька частин відповідно до розміру посуду, наприклад, склянок.

Зробіть невисокий шар крему, та викладіть на нього шар печива, вмочивши його в ром з кавою. Повторіть цей етап до закінчення інгредієнтів.

Прикрасьте тирамісу кремом та присипте какао. Перед подачею помістіть десерт в холодильник на 15-20 хвилин, щоб печиво просочилось кремом.

Десерт з бананом і кавою
Десерт, що бадьорить: три рецепти солодощів з кавою

Десерт з бананом і кавою (скриншот / Кулінарні витівки)

Для приготування десерту з бананом і кавою знадобляться ці інгредієнти:

  • банани - 3 шт.
  • йогурт - 50 мл
  • кава - 50 мл
  • какао - 15 г
  • цукор - 15 г
  • кульки з какао - 50 г
  • шоколад для прикраси - 10 г

Як готувати десерт з бананом і кавою

Щоб приготувати цей швидкий десерт, насипте в чашу блендера какао та цукор, влийте каву. Почистьте і наріжте невеликими шматочками 2 банани, додайте їх разом з йогуртом до інгредієнтів в чаші блендера.

Перемеліть інгредієнти до однорідної консистенції. Третій почистьте і наріжте на тонкі кружальця, викладіть їх тонким шаром в посуд для десерту. Залийте банани бананово-кавовою масою, залишивши частину суміші.

Насипте в десерт хрустких кульок і залите їх рештою перемеленої маси. За 10-15 хвилин, коли десерт злегка застигне, його можна прикрасити шоколадною стружкою.

До речі, раніше ми писали про те, як готувати ліниву шарлотку на пательні.

Крім цього, розповідали, як готувати весільну випічку шишки.

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