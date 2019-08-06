ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Не спешите худеть: Супрун сделала важное заявление о лишнем весе

STYLERЖизнь    06.08.2019 - 10:59
Не спешите худеть: Супрун сделала важное заявление о лишнем весе
Уляна Супрун (фото: РБК-Украина)

Уляна Супрун указала на важность объективного подхода к похудению

Уляна Супрун напомнила украинцам о важности здорового образа жизни и поддержания правильного веса. Глава Минздрава отметила, что перед тем, как принять решение относительно похудения, стоит правильно оценить свои параметры. Об этом Супрун написала на своей Facebook-странице.

В. о. министра здравоохранения рассказала, что такое здоровый вес, и как определить, стоит ли вам его корректировать.

Параметры определения здорового веса:

  • Индекс массы тела (ИМТ) - это соотношение веса к квадрату роста.

Безопасный для здоровья показатель колеблется от 18.5 до 24.9. Чтобы рассчитать ИМТ нужно умножить рост в метрах на два, а затем разделить вес в килограммах на результат первого действия. Пример: Вес = 68 кг, рост = 165 см (1.65 м). Расчет: 68 ÷ (1.65)*2 = 24.98.

Не спешите худеть: Супрун сделала важное заявление о лишнем весе

Уляна Супрун рассказала о необходимости похудения (фото: pxhere.com)

Избыточный вес определяется ИМТ 25-29.5. А ожирение имеет три степени, и начинается с ИМТ 30 и больше. ИМТ меньше 18.5, является недостаточным.

"Довольно много людей имеют на самом деле здоровый вес, но считают себя "жирными" (женщины) или "дрыщами" (мужчины) и стремятся изменить свой вес, хотя особой нужды нет", - пишет Супрун.

  • Соотношение талии к бедрам может говорить об угрозе висцерального ожирения.

В норме талия должна быть меньше бедер. У мужчин это соотношение должно быть 0.9 или меньше, а у женщин - 0.85 или меньше. Висцеральное ожирение значительно повышает риск сердечно-сосудистых болезней, диабета 2 типа и эректильной дисфункции.

Выразилась Уляна Супрун и относительно слишком низкого веса. Чиновница отмечает, что нехватка жира вредна и даже опасна для жизни, поскольку жировая ткань выделяет или изменяет ряд гормонов.

"У женщин со слишком низким содержанием жира в теле может начаться дисменорея - нарушение менструального цикла или его прекращение", - пишет Супрун.

Не спешите худеть: Супрун сделала важное заявление о лишнем весе

Уляна Супрун рассказала о необходимости похудения (фото: pixabay.com)

Распределение жировой ткани в теле в полной мере зависит от наследственности. Поэтому, женщинам с крупными бедрами или полными ногами трудно сделать их худыми и при этом оставить жир там, где он не мешает.

"В этом случае трудно "делать талию" или "худеть в ногах" - лучше всего, принять свое тело и заботиться о здоровье. В этом и заключается боди-позитив", - утверждает Уляна Супрун.

Почему избыточный вес вреден

  • Ожирение на 180% увеличивает риск рака поджелудочной железы.
  • С увеличением ИМТ и окружности талии пропорционально возрастает риск рака прямой кишки.
  • Ожирение часто приводит к депрессии, а депрессивное или тревожное расстройства приводят к перееданию и ожирению.
  • В кратковременной перспективе ожирение здоровье не портит. Но чем дальше, тем заметнее его влияние: рост риска апноэ (остановки дыхания во сне), диабета 2 типа, атеросклероза и других сердечно-сосудистых болезней и нарушения работы почек.

Не спешите худеть: Супрун сделала важное заявление о лишнем весе

Уляна Супрун рассказала о необходимости похудения (фото: pxhere.com)

"Особенно развитию хронических болезней способствует висцеральный жир (внутренний). А вот жир на бедрах не представляет особой угрозы здоровью", - заявляет глава Минздрава.

У мужчин висцеральное ожирение провоцирует ряд гормональных проблем: в жировой ткани фермент альфа-редуктаза превращает тестостерон в одну из форм эстрогена, женского гормона. Висцеральное ожирение увеличивает риск эректильной дисфункции.

Кстати, Ульяна Супрун рассказала, что нужно знать о пальмовом масле, а также развенчала популярные мифы относительно данного продукта.

Ранее сообщалось о том, что Супрун рассказала, чем опасны вирусные заболевания.

На Украину надвигается особо опасный вирус: кто в зоне риска Польза или вред? Диетолог раскрыла всю правду о подсластителях
Новости Украины похудениесупрун
Новости партнеров
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь