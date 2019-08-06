Не поспішайте худнути: Супрун зробила важливу заяву про зайву вагу

Уляна Супрун (фото: РБК-Україна)

Уляна Супрун вказала на важливість об'єктивного підходу до схуднення

Уляна Супрун нагадала українцям про важливість здорового способу життя та підтримку правильної ваги. Очільниця МОЗ зазначила, що перед тим, як прийняти рішення щодо схуднення, варто правильно оцінити свої параметри. Про це Супрун написала на своїй Facebook-сторінці.

В. о. міністра охорони здоров'я розповіла, що таке здорова вага, та як визначити, чи варто вам її коригувати.

Параметри визначення здорової ваги:

Індекс маси тіла (ІМТ) - це співвідношення ваги до квадрату зросту.

Безпечний до здоров'я показник коливається від 18.5 до 24.9. Щоб розрахувати ІМТ треба помножити зріст в метрах на два, а потім поділити вагу в кілограмах на результат першої дії. Приклад: Вага = 68 кг, зріст = 165 см (1.65 м). Розрахунок: 68 ÷ (1.65)*2 = 24.98.

Уляна Супрун розповіла про необхідність схуднення (фото: pxhere.com)

Надмірна вага визначається ІМТ 25-29.5. А ожиріння має три ступені, і починається із ІМТ 30 та більше. ІМТ, менший за 18.5, є замалим.

"Досить багато людей мають насправді здорову вагу, але вважають себе "жирними" (жінки) чи "дрищами" (чоловіки) і прагнуть свою вагу змінити, хоча особливої потреби не має", - пише Супрун.

Співвідношення талії до стегон може говорити про загрозу вісцерального ожиріння.

В нормі талія має бути менша за стегна. В чоловіків це співвідношення має бути 0.9 чи менше, а в жінок - 0.85 чи менше. Вісцеральне ожиріння значно підвищує ризик серцево-судинних хвороб, діабету 2 типу та еректильної дисфункції.

Висловилася Уляна Супрун і щодо занадто низької ваги. Чиновниця наголошує, що брак жиру шкідливий і навіть небезпечний для життя, оскільки жирова тканина виділяє чи змінює низку гормонів.

"В жінок із надто низьким вмістом жиру в тілі може початися дисменорея - порушення менструального циклу чи його припинення", - пише Супрун.

Уляна Супрун розповіла про необхідність схуднення (фото: pixabay.com)

Розподіл жирової тканини в тілі повною мірою залежить від спадковості. Тому, жінкам з великими стегнами чи повними ногами важко зробити їх худими і при цьому залишити жир там, де він не заважає.

"В цьому разі важко "робити талію" або "худнути в ногах" - найкраще, прийняти своє тіло і дбати про здоров’я. В цьому і полягає боді-позитив", - стверджує Уляна Супрун.

Чому надмірна вага шкідлива

Ожиріння на 180% збільшує ризик раку підшлункової залози.

Зі збільшенням ІМТ та окружності талії пропорційно зростає ризик раку прямої кишки.

Ожиріння часто призводить до депресії, а депресивний чи тривожний розлади призводять до переїдання та ожиріння.

У короткотривалій перспективі ожиріння здоров’я не псує. Але що далі, то помітніший його вплив: зростання ризику апное (зупинки дихання уві сні), діабету 2 типу, атеросклерозу та інших серцево-судинних хвороб та порушення роботи нирок.

Уляна Супрун розповіла про необхідність схуднення (фото: pxhere.com)

"Особливо розвитку хронічних хвороб сприяє вісцеральний жир (внутрішній). А от жир на лише стегнах не становить особливої загрози здоров’ю", - заявляє очільниця МОЗ.

У чоловіків вісцеральне ожиріння провокує ряд гормональних проблем: у жировій тканині фермент альфа-редуктаза перетворює тестостерон в одну із форм естрогену, жіночого гормону. Вісцеральне ожиріння збільшує ризик еректильної дисфункції.

До речі, Уляна Супрун розповіла, що потрібно знати про пальмову олію, а також розвінчала популярні міфи стосовно даного продукту.

Раніше повідомлялося про те, що Супрун розповіла, чим небезпечні вірусні захворювання.