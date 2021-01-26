Тор, Буржуй и Олимпиада: названы самые необычные имена детей в 2020 году

Родители делятся на тех, кто предпочитает называть своих детей традиционными именами, и тех, кто подходит к выбору имени с оригинальной стороны и дает своему ребенку необычное имя.

Министерство юстиции опубликовало на своей странице в Facebook перечень редких имен, которыми украинские родители называли своих новорожденных детей в 2020 году.

Трендовые редкие имена

Для мальчиков: Арес, Августин, Амбре, Апалон, Адам, Аскольд, Ангел, Арон-Моисей, Буржуй, Богодар, Братислав, Вакула, Вогнедар, Грант, Гедеон, Дартаньян, Добрыня, Дамиан-Меркурий, Хорошо-Авенир, Эней, Елисей, Зеленский, Киев, Князь, Лимон, Милан, Марсель, Матео, Нил, Ной, Людвик, Оскар, Одиссей, Омар, Октавиан, Платон, Принц, Парижан, Пантелеймон, Ричард, Расмад-Рой, Светодар, Сулейман, Спартак, Соломон, Тигран, Тамерлан, Тор, Тадеуш, Шархан, Ясмин, Ясон, Марволо, Яросвит, Янык.

Для девочек: Анфиса, Аурора, Афина, Ассоль, Аврора, Аполлинария, Божена, Беатриса, Весна, Всеслава, Валькивия, Жасмин, Женевьева, Златовласа, Златослава, Золушка, Земфира, Заря, Есения, Евангелина, Изабелла, Империя, Изольда, Цветок, Луна, Лиана, Мальва, Магдалина, Мануэла, Мирабелла, Мия-Хэнд, Мия, Мира-Слава, Мадонна, Мия-Соломия, Настасья, Нева, Ницца, Росава, Регина, Розалия, Санта-Мария, Суламита, Самара, Санта, Дарья, Олимпиада, Тереза, Теона, Флоренция, Фрея, Хадижа, Хрусталина, Цвитозара, Шанель, Ясмин, Юрика.

Выбор имени ребенка - право родителей. Но все же, если через несколько лет этому ребенку не будет нравиться его имя, то он сможет его изменить. Так же, как и фамилию, и с недавнего времени даже отчество.

Напомним, в 2020 году свое имя решили изменить 1300 жителей Киева. Мы писали о необычных изменениях имен жителей столицы.