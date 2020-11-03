Как изменить отчество взрослому украинцу: детальная инструкция

В Украине официально разрешили менять отчество
В Украине разрешили менять отчество гражданам страны. Закон №2450 был принят на заседании Верховной Рады 3 ноября и его поддержали 259 народных депутатов. Закон вступит в силу с 1 января 2021 года. В документе "О внесении изменений в некоторые законодательные акты о праве физического лица на смену отчества" четко указали, какие категории имеют право сменить данные в своих документах.
1. Физическое лицо, которое достигло шестнадцати лет, имеет право по своему усмотрению изменить свою фамилию и собственное имя и (или) отчество.
2. Физическое лицо, которое достигло четырнадцати лет, имеет право изменить свою фамилию и собственное имя, и отчество с согласия родителей.
В законе указано, что в случае возражения одним из родителей относительно изменения отчества ребенка, спор между ними относительно такого изменения может решаться органом опеки и попечительства.
При разрешении спора принимаются во внимание выполнение родителями своих обязанностей в отношении ребенка, а также другие обстоятельства, которые удостоверяют соответствие изменения отчества интересам ребенка.
Государственная регистрация изменений осуществляется по заявлению физического лица в отделах государственной регистрации актов гражданского состояния по месту регистрации заявителя. Нужно написать заявление и приложить к нему необходимые документы.
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