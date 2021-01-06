Люцифер стал Джеком, а Мария - Эстель: необычные изменения имен киевлян в 2020 году

Необычные имена киевлян в 2020 году (фото: РБК-Украина)

На протяжении 2020 года свое имя решили изменить 1300 жителей Киева. Обычно украинцы меняли классические имена для наших краев на более необычные, но иногда и наоборот.

Центральное межрегиональное управление Министерства юстиции на своей странице в Facebook опубликовала список самых необычных изменений имен киевлян в прошлом году.

Данный список имен выглядит следующим образом:

Людмила стала Каей;

Анна стала Олинною;

Владимир стал Вольдемаром;

Иван стал Йонасом;

Дррааоллдлисс стала Анной;

Анна стала Анабеллой;

Мария стала Деррикой;

Елена стала Милаграс;

Виталий стал Габриэлем;

Лариса стала Глорией-Сандрой;

Лада стала Мияко;

Мария стала Эстель;

Люцифер стал Джеком.

Если вы меняете имя первый раз, то стоимость такой услуги составит 5 гривен 10 копеек. При повторном изменении имени придется заплатить уже 51 гривну. Срок рассмотрения соответствующего заявления может занять до 3 месяцев.

Это связано с тем, что заявление на смену имени проверяют не только сотрудники отделов ДРАЦС, но и территориальных правоохранительных органов.

Кому нельзя изменить имя:

Если относительно вас открыто уголовное производство;

Если вы совершили административное правонарушение;

Если вы находитесь в розыске/международном розыске;

Если есть непогашенная судимость;

Если вы предоставили ложные сведения о себе.

Если ваше заявление одобрено, то вы получите свидетельство с новым именем, которое является основанием для замены других документов, включая паспорт, паспорт для выезда за границу, водительское удостоверение. При этом свидетельство о рождении не меняется.

Стоит отметить, что отдел ДРАЦС сам извещает военкоматы и Миграционную службу Украины об изменении имени человека.

Интересно, что свидетельство о праве собственности можно не менять поскольку свое право можно подтвердить с помощью документа об изменении имени.

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