Люцифер стал Джеком, а Мария - Эстель: необычные изменения имен киевлян в 2020 году

На протяжении 2020 года свое имя решили изменить 1300 жителей Киева. Обычно украинцы меняли классические имена для наших краев на более необычные, но иногда и наоборот.
Центральное межрегиональное управление Министерства юстиции на своей странице в Facebook опубликовала список самых необычных изменений имен киевлян в прошлом году.
Данный список имен выглядит следующим образом:
Если вы меняете имя первый раз, то стоимость такой услуги составит 5 гривен 10 копеек. При повторном изменении имени придется заплатить уже 51 гривну. Срок рассмотрения соответствующего заявления может занять до 3 месяцев.
Это связано с тем, что заявление на смену имени проверяют не только сотрудники отделов ДРАЦС, но и территориальных правоохранительных органов.
Если ваше заявление одобрено, то вы получите свидетельство с новым именем, которое является основанием для замены других документов, включая паспорт, паспорт для выезда за границу, водительское удостоверение. При этом свидетельство о рождении не меняется.
Стоит отметить, что отдел ДРАЦС сам извещает военкоматы и Миграционную службу Украины об изменении имени человека.
Интересно, что свидетельство о праве собственности можно не менять поскольку свое право можно подтвердить с помощью документа об изменении имени.
Напомним, мы писали о том, как украинцы оригинально называли детей в 2020 году.
Ранее стало известно, что украинцев заставят обменять старые бумажные паспорта.
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