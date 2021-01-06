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Люцифер стал Джеком, а Мария - Эстель: необычные изменения имен киевлян в 2020 году

Киев, Среда 06 января 2021 22:41
Люцифер стал Джеком, а Мария - Эстель: необычные изменения имен киевлян в 2020 году
Необычные имена киевлян в 2020 году (фото: РБК-Украина)
Автор: Роман Мирончук

На протяжении 2020 года свое имя решили изменить 1300 жителей Киева. Обычно украинцы меняли классические имена для наших краев на более необычные, но иногда и наоборот.

Центральное межрегиональное управление Министерства юстиции на своей странице в Facebook опубликовала список самых необычных изменений имен киевлян в прошлом году.

Данный список имен выглядит следующим образом:

  • Людмила стала Каей;
  • Анна стала Олинною;
  • Владимир стал Вольдемаром;
  • Иван стал Йонасом;
  • Дррааоллдлисс стала Анной;
  • Анна стала Анабеллой;
  • Мария стала Деррикой;
  • Елена стала Милаграс;
  • Виталий стал Габриэлем;
  • Лариса стала Глорией-Сандрой;
  • Лада стала Мияко;
  • Мария стала Эстель;
  • Люцифер стал Джеком.

Если вы меняете имя первый раз, то стоимость такой услуги составит 5 гривен 10 копеек. При повторном изменении имени придется заплатить уже 51 гривну. Срок рассмотрения соответствующего заявления может занять до 3 месяцев.

Это связано с тем, что заявление на смену имени проверяют не только сотрудники отделов ДРАЦС, но и территориальных правоохранительных органов.

Кому нельзя изменить имя:

  • Если относительно вас открыто уголовное производство;
  • Если вы совершили административное правонарушение;
  • Если вы находитесь в розыске/международном розыске;
  • Если есть непогашенная судимость;
  • Если вы предоставили ложные сведения о себе.

Если ваше заявление одобрено, то вы получите свидетельство с новым именем, которое является основанием для замены других документов, включая паспорт, паспорт для выезда за границу, водительское удостоверение. При этом свидетельство о рождении не меняется.

Стоит отметить, что отдел ДРАЦС сам извещает военкоматы и Миграционную службу Украины об изменении имени человека.

Интересно, что свидетельство о праве собственности можно не менять поскольку свое право можно подтвердить с помощью документа об изменении имени.

Напомним, мы писали о том, как украинцы оригинально называли детей в 2020 году.

Ранее стало известно, что украинцев заставят обменять старые бумажные паспорта.

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