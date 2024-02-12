"Топова пара". Залужний підірвав мережу патріотичним кадром з дружиною

Екс - головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, який став кумиром та прикладом для багатьох українців, порадував людей фотографією з дружиною Оленою Залужною.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на новий допис Героя України у Facebook.
Зазначимо, що кадр зібрав понад 37 тисяч лайків за 11 годин. Валерій Залужний на фото у військові формі стоїть зі своєю дружиною та посміхається.
Зазначимо, що фото підірвало мережу, забравши масу коментарів подяки та підтримки.
8 лютого президент України Володимир Зеленський повідомив про рішення звільнити з посади головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного. Натомість новим головнокомандувачем був призначений Олександр Сирський.
Нагадаємо, що Залужний зробив заяву після звільнення та отримання звання Героя.
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