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"Щасливий, що ви були поруч зі мною". Залужний зробив неоднозначну заяву

Понеділок 05 лютого 2024 08:56
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"Щасливий, що ви були поруч зі мною". Залужний зробив неоднозначну заяву Фото: Валерій Залужний привітав Сергія Шапталу (facebook.com/vzaluzhnyi)
Автор: Людмила Жукова

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний привітав Начальника Генерального штабу ЗСУ та здивував натяком у зверненні.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на новий допис генерала у Facebook.

Що написав Залужний

Головнокомандувач ЗСУ опублікував світлину з Сергієм Шапталою та написав побажання, але в тексті можна помітити цікаву деталь. Залужний дякує Шапталі, що він був з ним поруч... Поки що незрозуміло, чи це натяк, чи ні.

"Нам ще буде дуже важко, але точно вже ніколи не буде соромно. Щасливий, що в цьому житті та під час війни ви були поруч зі мною, людина для якої Україна справді понад усе. З Днем народження Друже! Віримо в краще. Ми його вже заслужили", - написав генерал.

Нагадаємо, близько тижня тому у мережі почали розповсюджувати чутки про те, що президент України Володимир Зеленський нібито вирішив відправити у відставку головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного.

&quot;Щасливий, що ви були поруч зі мною&quot;. Залужний зробив неоднозначну заявуЗалужний привітав Шапталу з днем народження (facebook.com/vzaluzhnyi)

Зазначимо, що Начальник Генерального штабу Збройних сил України генерал-лейтенант Сергій Шаптала 5 лютого святкує свій 51-й день народження.

Як ми раніше писали, Зеленський вперше відреагував на чутки довкола звільнення Залужного.

Читайте також, що казав Залужний про фронт, мобілізацію та зброю для прориву.

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