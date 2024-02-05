"Щасливий, що ви були поруч зі мною". Залужний зробив неоднозначну заяву

Що написав Залужний

Головнокомандувач ЗСУ опублікував світлину з Сергієм Шапталою та написав побажання, але в тексті можна помітити цікаву деталь. Залужний дякує Шапталі, що він був з ним поруч... Поки що незрозуміло, чи це натяк, чи ні.

"Нам ще буде дуже важко, але точно вже ніколи не буде соромно. Щасливий, що в цьому житті та під час війни ви були поруч зі мною, людина для якої Україна справді понад усе. З Днем народження Друже! Віримо в краще. Ми його вже заслужили", - написав генерал.

Нагадаємо, близько тижня тому у мережі почали розповсюджувати чутки про те, що президент України Володимир Зеленський нібито вирішив відправити у відставку головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного.

Залужний привітав Шапталу з днем народження (facebook.com/vzaluzhnyi)

Зазначимо, що Начальник Генерального штабу Збройних сил України генерал-лейтенант Сергій Шаптала 5 лютого святкує свій 51-й день народження.