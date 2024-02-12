"Топовая пара". Залужный взорвал сеть патриотичным кадром с женой

Экс-главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, ставший кумиром и примером для многих украинцев, порадовал людей фотографией с женой Еленой Залужной.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на новую публикацию Героя Украины в Facebook.
Отметим, что кадр собрал более 37 тысяч лайков за 11 часов. Валерий Залужный на фото в военной форме стоит со своей женой и улыбается.
Отметим, что фото взорвало сеть, собрав массу комментариев благодарности и поддержки.
8 февраля президент Украины Владимир Зеленский сообщил о решении уволить с должности главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. Вместо этого новым главнокомандующим был назначен Александр Сырский.
Напомним, что Залужный сделал заявление после увольнения и получения звания Героя.
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