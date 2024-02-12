"Топова пара". Залужний підірвав мережу патріотичним кадром з дружиною
Екс - головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, який став кумиром та прикладом для багатьох українців, порадував людей фотографією з дружиною Оленою Залужною.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на новий допис Героя України у Facebook.
Зазначимо, що кадр зібрав понад 37 тисяч лайків за 11 годин. Валерій Залужний на фото у військові формі стоїть зі своєю дружиною та посміхається.
Валерій Залужний показав нове фото з дружиною (фото: facebook.com/vzaluzhnyi)
Зазначимо, що фото підірвало мережу, забравши масу коментарів подяки та підтримки.
- Топова пара
- Кожен фініш - це по суті - старт! Честь, шана та повага Вам, пане генерале!
- Обіймаємо вас обох! Ми завжди поруч, завжди у вашому розпорядженні. Перемога прийде! Ви досягнете призначеної вам мети!
- Вітаю, успіхів, горжусь!!! Слава Герою України та вдячність дружині за підтримку та терпіння!!!
- Бажаю Вам здоров'я і Божої опіки і вже увійшли в історію України, але Ви її ще і поміняєте.
- Чудова сильна українська пара
8 лютого президент України Володимир Зеленський повідомив про рішення звільнити з посади головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного. Натомість новим головнокомандувачем був призначений Олександр Сирський.
Нагадаємо, що Залужний зробив заяву після звільнення та отримання звання Героя.
Читайте також, що до цього Залужний зробив неоднозначну заяву.