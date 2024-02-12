"Топова пара". Залужний підірвав мережу патріотичним кадром з дружиною

Екс - головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, який став кумиром та прикладом для багатьох українців, порадував людей фотографією з дружиною Оленою Залужною.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на новий допис Героя України у Facebook.

Зазначимо, що кадр зібрав понад 37 тисяч лайків за 11 годин. Валерій Залужний на фото у військові формі стоїть зі своєю дружиною та посміхається.

Валерій Залужний показав нове фото з дружиною (фото: facebook.com/vzaluzhnyi)

Зазначимо, що фото підірвало мережу, забравши масу коментарів подяки та підтримки.

Топова пара

Кожен фініш - це по суті - старт! Честь, шана та повага Вам, пане генерале!

Обіймаємо вас обох! Ми завжди поруч, завжди у вашому розпорядженні. Перемога прийде! Ви досягнете призначеної вам мети!

Вітаю, успіхів, горжусь!!! Слава Герою України та вдячність дружині за підтримку та терпіння!!!

Бажаю Вам здоров'я і Божої опіки і вже увійшли в історію України, але Ви її ще і поміняєте.

Чудова сильна українська пара

8 лютого президент України Володимир Зеленський повідомив про рішення звільнити з посади головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного. Натомість новим головнокомандувачем був призначений Олександр Сирський.