"Топовая пара". Залужный взорвал сеть патриотичным кадром с женой

Экс-главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, ставший кумиром и примером для многих украинцев, порадовал людей фотографией с женой Еленой Залужной.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на новую публикацию Героя Украины в Facebook.

Отметим, что кадр собрал более 37 тысяч лайков за 11 часов. Валерий Залужный на фото в военной форме стоит со своей женой и улыбается.

Валерий Залужный показал новое фото с женой (фото: facebook.com/vzaluzhnyi)

Отметим, что фото взорвало сеть, собрав массу комментариев благодарности и поддержки.

Топова пара

Кожен фініш - це по суті - старт! Честь, шана та повага Вам, пане генерале!

Обіймаємо вас обох! Ми завжди поруч, завжди у вашому розпорядженні. Перемога прийде! Ви досягнете призначеної вам мети!

Вітаю, успіхів, горжусь!!! Слава Герою України та вдячність дружині за підтримку та терпіння!!!

Бажаю Вам здоров'я і Божої опіки і вже увійшли в історію України, але Ви її ще і поміняєте.

Чудова сильна українська пара

8 февраля президент Украины Владимир Зеленский сообщил о решении уволить с должности главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. Вместо этого новым главнокомандующим был назначен Александр Сырский.