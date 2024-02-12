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"Топовая пара". Залужный взорвал сеть патриотичным кадром с женой

Понедельник 12 февраля 2024 08:30
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"Топовая пара". Залужный взорвал сеть патриотичным кадром с женой Фото: Валерий Залужный показал фото с женой (facebook.com/vzaluzhnyi)
Автор: Людмила Жукова

Экс-главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, ставший кумиром и примером для многих украинцев, порадовал людей фотографией с женой Еленой Залужной.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на новую публикацию Героя Украины в Facebook.

Отметим, что кадр собрал более 37 тысяч лайков за 11 часов. Валерий Залужный на фото в военной форме стоит со своей женой и улыбается.

&quot;Топовая пара&quot;. Залужный взорвал сеть патриотичным кадром с женойВалерий Залужный показал новое фото с женой (фото: facebook.com/vzaluzhnyi)

Отметим, что фото взорвало сеть, собрав массу комментариев благодарности и поддержки.

  • Топова пара
  • Кожен фініш - це по суті - старт! Честь, шана та повага Вам, пане генерале!
  • Обіймаємо вас обох! Ми завжди поруч, завжди у вашому розпорядженні. Перемога прийде! Ви досягнете призначеної вам мети!
  • Вітаю, успіхів, горжусь!!! Слава Герою України та вдячність дружині за підтримку та терпіння!!!
  • Бажаю Вам здоров'я і Божої опіки і вже увійшли в історію України, але Ви її ще і поміняєте.
  • Чудова сильна українська пара

8 февраля президент Украины Владимир Зеленский сообщил о решении уволить с должности главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. Вместо этого новым главнокомандующим был назначен Александр Сырский.

Напомним, что Залужный сделал заявление после увольнения и получения звания Героя.

Читайте также, что ранее Залужный сделал неоднозначное заявление.

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Вооруженные силы Украины Валерий Залужный
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