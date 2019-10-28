"Топаз" уже не тот: у скандального сепаратиста "отшибло память" (видео)

Скандального сепаратиста "Топаза" заметили в подземке Харькова. Один из активистов узнал Игната Кромского и подошел к нему. Мужчина подошел к сепартисту и напомнил события 2014 года во время Революции Достоинства. Однако на все вопросы о событиях Кромский отвечал, что не помнит их.

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Активист возмущен тем, что "Топаз" вышел раньше из тюрьмы по "закону Савченко", так как в 2014 году он хотел сделать в Харькове "независимую республику".

"Эта гн*да активно работала на пророссийский клуб "Оплот" в Харькове, которые в свою очередь работали на Кернеса. "Топаз" руководил харьковскими титушками, которых находил специально для нападений на активистов Майдана, как в Харькове так и в Киеве. 1 марта 2014 он с оружием в руках захватывал ОГА в Харькове", - вспомнил "заслуги" "Топаза" активист.

Напомним, 12 сентября сообщалось, что Киевский районный суд Харькова пересмотрел свое недавнее решение о продлении ареста еще на два месяца для антимайдановца Игната Кромского, также известного как "Топаз". Его освободили под личное обязательство.