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В Днепре поймали таксиста-поклонника "русского мира"

STYLERЖизнь    05.10.2019 - 10:41
В Днепре поймали таксиста-поклонника "русского мира"
Фото: Задержанный был сторонником "русского мира" (ssu.gov.ua)

В Днепре СБУ задержала мужчину-сепаратиста, который работал водителем такси

В Днепре задержали сепаратиста, который работал в такси и агитировал своих клиентов за "русский мир". Также он решил украсить свой автомобиль российской символикой. Об этом сообщает пресс-служба СБУ. Мужчиной заинтересовались сотрудники СБУ, так как поступили сигналы от людей, что таксист также исповедует идеи "русского казачества".

Оперативники спецслужбы установили, что мужчина активно поддерживал аннексию Крыма Россией и захват частей Донецкой и Луганской областей террористами.

"Для дестабилизации общественно-политической ситуации в регионе он в социальных сетях агитировал за отделение области от Украины и "присоединение" к РФ на условиях федерализации", – сказано в сообщении СБУ.

В Днепре поймали таксиста-поклонника &quot;русского мира&quot;В Днепре поймали таксиста-поклонника &quot;русского мира&quot;

Фото: У таксиста изъяли коммунистическую символику (ssu.gov.ua)

Во время обысков правоохранители обнаружили и изъяли запрещенную коммунистическую символику, георгиевские ленты, средства связи и компьютерную технику.

Открыто уголовное производство по статье об изготовлении, распространении коммунистической, нацистской символики и пропаганде коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов (ч.2 ст.436-1 УК Украины). На данный момент следствие продолжается.

Как мы ранее писали, в оккупированном Симферополе в Крыму умер сепаратист Святослав Компаниец, который активно занимался пророссийской пропагандой еще задолго до захвата РФ украинского полуострова в 2014 году.

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