"Топаз" вже не той: у скандального сепаратиста "відбило пам'ять" (відео)

Скандального сепаратиста "Топаза" помітили в підземці Харкова. Один з активістів впізнав Ігната Кромського і підійшов до нього. Чоловік підійшов до сепартиста і нагадав події 2014 року під час Революції Гідності. Однак на всі питання про події Кромський відповідав, що не пам'ятає їх.

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Активіст обурений тим, що "Топаз" вийшов раніше з в'язниці за "законом Савченко", адже в 2014 році він хотів зробити в Харкові "незалежну республіку".

"Ця гн*да активно працювала на проросійський клуб "Оплот" в Харкові, які в свою чергу працювали на Кернеса. "Топаз" керував харківськими титушками, яких знаходив спеціально для нападів на активістів Майдану, як у Харкові, так і в Києві. 1 березня 2014 він зі зброєю в руках захоплював ОДА в Харкові", - згадав "заслуги" "Топазу" активіст.

Нагадаємо, 12 вересня повідомлялося, що Київський районний суд Харкова переглянув своє нещодавнє рішення про продовження арешту ще на два місяці для антимайдановця Ігната Кромського, також відомого як "Топаз". Його звільнили під особисте зобов'язання.