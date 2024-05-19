Ви будете шоковані: три найабсурдніші причини, через які народи розпочинали війни

Війна через дубове відро між італійськими містами

У 1325 році в північній Італії розгорівся військовий конфлікт між містами-державами Болонья і Модена.

"У Модену втік один болонський кавалерист, який привласнив державне відро. З нього він поїв свого бойового коня. Представники Болоньї заявили, що на дезертира їм наплювати, а от відро вони б хотіли отримати назад, бо це муніципальна власність. Модена проігнорувала цю вимогу і в результаті між містами розпочалася повноцінна війна", - розповідають на каналі.

Ця війна тривала 22 роки і її жертвою стали близько двох тисяч людей. А своє відро Болонья так і не повернула, бо програла війну.

Копія відра, через яке розпочалася війна (фото: Вікіпедія)

Війна через бороду між Османською імперією та Венецією

Султан Османської імперії Баязид II у ХVI ст. попросив венеційського посла, щоб той поклявся йому у дружбі бородою. Але венеційці у той час не носили борід, тож не могли ними заприсягти. Султан дуже здивувався цьому й заявив, що так вони схожі на мавп.

У результаті після марних спроб венеційців отримати вибачення від султана, вони розпочали війну, яку зрештою програли.

Венеційський посол і султан Базияд ІІ (скриншот)

Війна між Францією та Алжиром через образу трирічної давності

У ХІХ ст. Франція довго шукала привід, щоб напасти на Алжир. Тоді французький посол згадав, як три роки до того вимагав у правителя Алжиру повернути кредити з відсотками, але той у відповідь дав йому ляпаса віялом.

Франція скористалася дипломатичним конфліктом і відправила свої війська в Алжир, й швидко його окупувала. Втім, у місті Константіні розпочалося партизанське протистояння. У результаті збройний конфлікт тривав з 1830 по 1847 рр. Франція перемогла.

Падіння Константіни (фото: Вікіпедія)