7 історичних фактів, які здаються надто неймовірними, щоб бути правдою

В історії світу іноді відбуваються події, які здаються настільки неймовірними, що викликають сумніви щодо їх правдивості. Однак найчастіше саме ці факти виявляються справжніми, розширюючи наше уявлення про минуле.

Шматок весільного торта королеви Вікторії зберігають як реліквію майже 200 років

10 лютого 1840 року, велика англійська королева Вікторія одружилася з принцом Альбертом Саксен-Кобург-Готським. На весільному святкуванні щасливим молодятам було представлено розкішний весільний кекс вагою близько 136 кілограмів.

Цей чудовий триярусний торт прикрашали мініатюрні фігурки нареченого та нареченої, виготовлені з рафінованого цукру, дорогого на ті часи. Кекс просочувався ароматною випивкою та насичувався смаком лимона, бузини, цукру та сухофруктів.

Однак виникла проблема: наречена дотримувалася дієти, а гості були не надто голодні. В результаті ніхто особливо не поспішав з'їдати торт вагою більше центнера. Після закінчення церемонії Вікторія наказала розрізати його на шматочки, запакувати в жерстяні коробочки та роздати друзям, знайомим і просто випадковим перехожим.

Однак не всі одержувачі цих шматочків були готові їх з'їсти. Адже це був подарунок від Її Величності. Багато хто зберіг скибочки як пам'ятні артефакти, і частина з них досі зберігається як реліквія в колекції Royal Trust.

Навіть у наші дні шматочки весільного торта Вікторії залишаються об'єктом бажання для колекціонерів антикваріату. Наприклад, у 2016 році один невеликий шматочок було продано на аукціоні за 1500 фунтів стерлінгів (близько 2000 доларів).

Цікаво, що через високий вміст алкоголю в торті Вікторії він досі залишається їстівним, принаймні теоретично.

Шматок весільного торта королеви Вікторії, якому 200 років (фото: ITVX)

Переможця марафону Олімпійських ігор 1904 принесли до фінішу на руках

30 серпня 1904 року у місті Сент-Луїс, США, пройшли легкоатлетичні змагання, організовані з великими проблемами.

У марафоні на 40 кілометрів стартувало 32 спортсмени, але лише 14 із них змогли дійти до фінішу. Дорога для забігу була поганою, не закритою для автомобілів, і машини, що проїжджали, піднімали хмари пилу.

Декілька учасників відчули загрозу для свого життя через пил, який викликав внутрішні кровотечі та пошкодження легень, а інші зіткнулися зі спекою в 32 градуси за Цельсієм та зневодненням.

Першим до фінішу прийшов американський бігун Фредерік Лорц, якого, зрештою, підібрали на машині під час забігу. Однак, незважаючи на це, він вирішив дійти до фінішу самостійно, що викликало змішані реакції, і після визнання допомоги його дискваліфікували на півроку.

Бігунів супроводжують судді на автомобілі (фото: Missouri History Museum)

Другим на фініш прийшов британець Томас Хікс, який був визнаний справжнім переможцем. Хоча Хікс, як це було у бігунів у ті часи, сидів на допінгу. Разом з ним бігли кілька тренерів, які по дорозі заливали йому в рот коньяк і щурячий яд. Тоді вважалося, що стрихнін має тонізуючу дію і взагалі неймовірно корисний.

На той час, коли Хікс дістався фінішної прямої, у нього почалися галюцинації, і він ледве міг рухатися, отруєний алкоголем і стрихніном. Тренери буквально несли його, притримуючи за плечі, а атлет безтямно перебирав ногами в повітрі, думаючи, що все ще біжить.

Томас Хікс зі своїми тренерами (фото: Smithsonian Magazine)

Американці розробляли авіабомби з голубиним наведенням

У 1940-х роках у США було створено безліч нових моделей бомб і ракет, але їхня точність залишала бажати кращого. Військові шукали спосіб зробити ці снаряди керованими, але тодішня електроніка була недостатньо розвинена для цього завдання.

У цей час психолог-біхевіорист Беррес Скіннер запропонував альтернативний підхід: використовувати живих істот як бортову систему управління ракетами. Його ідея полягала у тому, щоб навчити спеціально підготовлених бойових голубів наводити снаряди на мету.

Ця концепція видалася військовим дивною, але інтригуючою. Скіннеру було виділено бюджет та інженери для реалізації проекту. Спільними зусиллями було розроблено конструкцію, в якій голуби сиділи перед камерою з екранами. Коли вони помічали на екрані силует цілі, то мали клюнути. Це активувало б механізми зміни траєкторії снаряда.

Голубів тренували за методикою "оперантного обумовлення", де успішні спроби нагороджувалися у вигляді зерна.

Проект "Голуб" був активний з 1940 по 1944 рік, потім відновлений в 1948 під ім'ям Orcon, але до 1953 був остаточно припинений через розвиток компактних електронних систем управління, позбавивши голубів їх ролі.

Тренувальний апарат для навчання тактичних бойових голубів (фото: National Museum of American History)

Голландці з'їли свого прем'єр-міністра

В 1653 році в Нідерландах Ян де Вітт, відомий адвокат, фінансист і математик, став великим пенсіонарієм Сполучених Провінцій, що можна було порівняти з прем'єр-міністром Голландії та Зеландії того часу.

За двадцять років на цій посаді де Вітт досяг вражаючих успіхів: він захистив незалежність країни у двох війнах з Англією, уклав вигідні мирні угоди та покращив фінансове становище держави.

Портрет Яна де Вітта (фото: Wikimedia)

Він був настільки популярним серед голландців, що був переобраний на посаду великого пенсіонарія 20 років поспіль. Однак у 1672 році король Франції Людовік XIV вторгся до Сполучених Провінцій разом з Англією, що призвело до серйозних проблем для країни.

Цей рік став відомий як Рік лих, і народ став звинувачувати де Вітта у цій події. Його позбавили влади, і він був засуджений до вигнання, а його брата Корнеліса заарештували та звинуватили у змові.

20 серпня Ян де Вітт вирушив до в'язниці, щоб попрощатися з братом перед засланням. Однак натовп почав бити їх, і обох братів жорстоко вбили, а їхні тіла жахливим чином понівечили і вжили в їжу. Недоїдені рештки залишили висіти, доки їх не обголодали птахи до скелетів.

Тіла Яна та Корнеліса на шибениці (фото: Wikimedia)

Син римського імператора Клавдія випадково вбив себе грушею

Клавдій успішно керував імперією, будуючи дороги, акведуки та канали, а також відновлюючи римську економіку після заворушень при Калігулі. Хоча його попередник викликав невдоволення, Клавдій був досить нормальним правителем. Він мав сина від першої дружини, якого планував одружити з дочкою командира преторіанської гвардії, щоб зміцнити свої стосунки з військовими.

Проте смерть сина, що сталася під час бенкету, змінила перебіг подій. Це сталося, коли хлопець подавився грушею, що раптово призвело до його смерті. Історик Светоній відзначив цей випадок, наголошуючи на важливості обережності при поводженні з їжею.

Імператор Клавдій (фото: Wikimedia)

Марія-Антуанетта попросила вибачення у свого ката

Відома широко поширена фраза, що приписується французькій королеві Марії-Антуанетте у відповідь на повідомлення про голодуючих людей: "Якщо у них немає хліба, нехай їдять тістечка!". Проте немає доказів того, що вона справді вимовила ці слова.

Проте її останні слова перед стратою записані достовірно. Марія-Антуанетта була страчена на гільйотині 16 жовтня 1793 о 12:15. У момент підйому на ешафот вона випадково наступила на ногу кату і сказала: "Вибачте мені, монсеньйоре. Я зробила це не спеціально".

Ось він справжній прояв виховання та гідності справжньої леді.

Страта Марії-Антуанетти (фото: Public Domain)

У середньовічній Європі судили тварин

У Середньовіччі зі злочинцями ніколи особливо не церемонялися. Ні стать, ні вік, ні фізичний стан, ні навіть біологічний вигляд не викликали у Феміди особливих турбот.

Якщо закон було порушено не людиною, а твариною, птахом чи навіть комахою, європейські суди на той час все одно проводили слухання. Обвинуваченим призначали адвокатів, допускали виклик свідків, та його звуки чи гарчання заносили до протоколів - відповідно до правил юриспруденції.

Найчастіше у ролі підсудних виступали свині, які могли нападати на бездоглядних немовлят і навіть калічити їх. Такі вбивці зазнавали суворого суду.

Наприклад, у 1386 році у місті Фалез на території Франції свиня обгризала обличчя та руку немовляти на ім'я Жан ле Мо, що призвело до його загибелі. Після дев'ятиденного слідства обвинуваченій відрубали лапу та обличчя, відтворюючи цим травми, завдані жертві. Потім свиню одягли в людський одяг і повісили на шибениці.

Ще один цікавий судовий процес відбувся 1394 року в місті Мортені, Нормандія. Перед повішенням свиню протягли вулицями під крики натовпу. Це сталося через обтяжливу обставину: свиня з'їла дитину у п'ятницю - день посту.

Суди у середньовічній Швейцарії не обмежувалися лише свинями. 1474 року в місті Базель засудили до страти півня. За заявою його господині, він нібито зрікся Бога, став чаклуном, зв'язався з Сатаною і зніс яйце без жовтка. Це, згідно з місцевими віруваннями, могло призвести до появи василіска - істоти, здатної перетворювати людей на камінь.

Підсудний зізнався у вині, і його стратили на багатті, а яйце знищили, щоб запобігти можливій появі монстра.

Судили також інших тварин: сарану за знищення врожаю, щурів за поїдання зерна у великих кількостях тощо. Наприклад, у 1451 році в Лозанні було проведено суд над п'явками, і було винесено незвичайний вирок: їм наказали залишити околиці міста. П'явки не послухалися, і місцевий єпископ відлучив їх від церкви.

Свиню та її поросят судять за вбивство дитини (фото: Wikimedia)