Вы будете шокированы: три самые абсурдные причины, по которым народы начинали войны

Война из-за дубового ведра между итальянскими городами

В 1325 году в северной Италии разгорелся военный конфликт между городами-государствами Болонья и Модена.

"В Модену сбежал один болонский кавалерист, присвоивший государственное ведро. Из него он поил своего боевого коня. Представители Болоньи заявили, что на дезертира им наплевать, а вот ведро они бы хотели получить назад, потому что это муниципальная собственность. Модена проигнорировала это требование и в результате между городами началась полноценная война", - рассказывают на канале.

Эта война продолжалась 22 года и ее жертвой стали две тысячи человек. А свое ведро Болонья так и не вернула, потому что проиграла войну.

Копия ведра, из-за которого началась война (фото: Википедия)

Война из-за бороды между Османской империей и Венецией

Султан Османской империи Баязид II в XVI веке попросил венецианского посла, чтобы тот поклялся ему в дружбе бородой. Но венецианцы в то время не носили бород, так что не могли ими поклясться. Султан очень удивился этому и заявил, что так они похожи на обезьян.

В результате после напрасных попыток венецианцев получить извинения от султана, они начали войну, которую в конце концов проиграли.

Венецианский посол и султан Базияд II (скриншот)

Война между Францией и Алжиром из-за обиды трехлетней давности

В XIX в. Франция долго искала повод, чтобы напасть на Алжир. Тогда французский посол вспомнил, как три года до этого требовал у правителя Алжира вернуть кредиты с процентами, но тот в ответ дал ему пощечину веером.

Франция воспользовалась дипломатическим конфликтом и отправила свои войска в Алжир и быстро его оккупировала. Но в городе Константине началось партизанское противостояние. В результате вооруженный конфликт продолжался с 1830 по 1847 гг. Франция победила.

Падение Константины (фото: Википедия)