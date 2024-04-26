Ви будете здивовані. Скільки тривали найкоротші війни в історії

Одна з найкоротших зареєстрованих воєн в історії людства тривала від 38 до 45 хвилин. Відбулася вона у 1896 році між Сполученим Королівством і Занзібаром.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на Greek reporter.

Деталі британо-занзібарської війни

Причиною війни стала суперечка про правонаступництво в межах султанату Занзібар. Британці мали інтереси в регіоні та підтримали одного з претендентів, тоді як інший претендент, який більше прихильно ставився до британських інтересів, оголосив себе султаном без британського схвалення.

У відповідь британці звернулися до нового султана з вимогою відставки.

Коли термін ультиматуму закінчився, британський флот обстріляв палац султана та інші оборонні позиції. Війська султана зазнали втрат приблизно 500 осіб, натомість тільки один британський моряк отримав поранення.

Султан отримав притулок у німецькому консульстві перед тим, як втекти до німецької Східної Африки (сучасна Танзанія). Британці швидко поставили улюбленого султана на чолі маріонеткового уряду. Війна ознаменувала кінець Занзібарського султанату як суверенної держави та початок періоду сильного британського впливу. Весь конфлікт тривав від 38 до 45 хвилин.

Але це не єдина короткотривала війна, історія має й інші приклади, хоча більш тривалі.

Шестиденна війна (1967)

Шестиденна війна - конфлікт між Ізраїлем і кількома арабськими державами, включаючи Єгипет, Йорданію та Сирію. Війна почалася 5 червня 1967 року і закінчилася 10 червня 1967 року. Вона тривала лише шість днів, але мала значні наслідки для Близького Сходу, оскільки Ізраїль отримав контроль над Синайським півостровом, Західним берегом і Голанськими висотами.

Китайсько-індійська війна (1962)

Китайсько-індійська війна була коротким прикордонним конфліктом між Індією та Китаєм, який стався в 1962 році. Він тривав приблизно місяць, з 20 жовтня по 21 листопада 1962 року, і завершився припиненням вогню. Конфлікт виник навколо територіальної суперечки в регіоні Гімалаїв.

Фолклендські острови (1982)

Фолклендська війна велася між Аргентиною та Сполученим Королівством за спірні Фолклендські острови, Південну Георгію та Південні Сандвічеві острови. Війна почалася 2 квітня 1982 року і закінчилася 14 червня 1982 року і тривала приблизно 74 дні.

Війна в Перській затоці (1991)

Війна в Перській затоці, також відома як Перша війна в Перській затоці, була конфліктом між коаліцією на чолі зі Сполученими Штатами та Іраком. Фаза бойових дій, відома як операція "Буря в пустелі", почалася 17 січня 1991 року і закінчилася 28 лютого 1991 року і тривала близько шести тижнів.