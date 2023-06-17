UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

9 трендових аксесуарів, які прикрасять літній образ (фото)

Які прикраси доповнять літній образ (колаж: Styler)
Автор: Тетяна Самарук

Аксесуари - важлива частина образу, яка доповнює та завершує його. Влітку можна виходити за рамки й носити не лише звичні сережки, а й надавати перевагу морській тематиці.

Про це повідомив стиліст Матвій Калугін в Instagram.

Біжутерія з морською зіркою

Стиліст каже, що вона внесе нотки інфантильності та додасть м’який шлейф морської атмосфери навіть у міські образи.

Біжутерії з морською тематикою (instagram.com/matveyykl)

Прикраси у формі мушель і коралів

За словами фахівця, такі прикраси можна сміливо комбінувати й з пляжними вбраннями, і з міськими.

Прикраси у формі мушель (instagram.com/matveyykl)

Чокери та намиста з серцем

Гарячий тренд весни залишається й улітку. Можна обрати оксамитові або атласні чокери, подовжені кулони з тонким ланцюжком.

Чокери доповнять будь-який образ (instagram.com/matveyykl)

Тропічні квіти

Це може бути чокер, брошка, сережки або аксесуар для волосся. Зазначимо, що такий аксесуар додасть яскравості образу.

Тропічні квіти (instagram.com/matveyykl)

Ланцюговий пояс

Може бути багатошаровим, з вкрапленням бусин або монет. Впишеться в образи різних стилів.

Ланцюгові ремені (instagram.com/matveyykl)

Масивні браслети

Вони підкреслять зап’ястя - найстрункішу частину фігури, тим самим нададуть образу легкості.

Масивні браслети (instagram.com/matveyykl)

Обручі із вуаллю

Він ідеально підійде для урочистих літніх подій. Зроблять образ незабутнім.

Обруч з вуаллю (instagram.com/matveyykl)

Тонкий шарф

Цей аксесуар дуже лаконічний. На літо варто обирати шифон або шовк.

Тонкий шарф зробить образ стильним (instagram.com/matveyykl)

Напівпрозорі оправи

Такі окуляри освіжать будь-який образ та зроблять стильним.

Окуляри з прозорою оправою (instagram.com/matveyykl)

Раніше ми повідомляли, які шорти не варто купувати навіть на розпродажі.

Також ми писали, який одяг допоможе виглядати стрункіше та вище.

Читайте РБК-Україна в Google News
модатрендистилист