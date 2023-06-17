9 трендових аксесуарів, які прикрасять літній образ (фото)

Біжутерія з морською зіркою

Стиліст каже, що вона внесе нотки інфантильності та додасть м’який шлейф морської атмосфери навіть у міські образи.

Біжутерії з морською тематикою (instagram.com/matveyykl)

Прикраси у формі мушель і коралів

За словами фахівця, такі прикраси можна сміливо комбінувати й з пляжними вбраннями, і з міськими.

Прикраси у формі мушель (instagram.com/matveyykl)

Чокери та намиста з серцем

Гарячий тренд весни залишається й улітку. Можна обрати оксамитові або атласні чокери, подовжені кулони з тонким ланцюжком.

Чокери доповнять будь-який образ (instagram.com/matveyykl)

Тропічні квіти

Це може бути чокер, брошка, сережки або аксесуар для волосся. Зазначимо, що такий аксесуар додасть яскравості образу.

Тропічні квіти (instagram.com/matveyykl)

Ланцюговий пояс

Може бути багатошаровим, з вкрапленням бусин або монет. Впишеться в образи різних стилів.

Ланцюгові ремені (instagram.com/matveyykl)

Масивні браслети

Вони підкреслять зап’ястя - найстрункішу частину фігури, тим самим нададуть образу легкості.

Масивні браслети (instagram.com/matveyykl)

Обручі із вуаллю

Він ідеально підійде для урочистих літніх подій. Зроблять образ незабутнім.

Обруч з вуаллю (instagram.com/matveyykl)

Тонкий шарф

Цей аксесуар дуже лаконічний. На літо варто обирати шифон або шовк.

Тонкий шарф зробить образ стильним (instagram.com/matveyykl)

Напівпрозорі оправи

Такі окуляри освіжать будь-який образ та зроблять стильним.

Окуляри з прозорою оправою (instagram.com/matveyykl)