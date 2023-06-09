Будете мати недолугий вигляд: які шорти не варто купувати навіть на розпродажі (фото)
Обов’язковий атрибут літнього гардероба - шорти. Зараз їх можна придбати майже у кожному магазині одягу. Однак, важливо дотримуватись кількох простих правил, що б не мати недолугий вигляд.
Про це повідомила стиліст Дар’я Григора в Instagram.
Які шорти не варто купувати
Шорти чудово поєднуються з топами, футболками та сорочками. Щоб не спотворити свою фігуру, варто уникати:
- Надто короткі моделі, від рівня закінчення білизни має бути ще хоча б 20 сантиметрів тканини;
- Занадто рвані шорти - антитренд. Краще віддавати перевагу мінімально-порваним;
- Не купуйте шорти, які надто обтягують стегно;
- Тонкі тканини - не варіант. Матеріал шортів повинен тримати форму, а не висіти, як ганчірка.
Антитренд шортів у 2023 (pinterest)
Актуальні шорти на літо
Стиліст показала 16 варіантів шортів з мас-маркету, які будуть в моді у 2023 році.
Модні шорти на літо 2023 (instagram.com/dar_odarka)
З чим не можна носити шорти
Багатошаровість в цьому сезоні теж вийшла з моди. Тепер надягати з шортами топ, кофту і легку курточку варто лише, якщо ви відправляєтеся в ліс або на дачу. А при виході в місто від такого варіанту краще відмовитися.
Також спортивні шорти поза спортзалом або домом - табу.
Не варто цього літа також носити шорти у поєднанні зі взуттям на танкетці. Ця комбінація застаріла і повернеться в моду не скоро.
Раніше стиліст показувала, з чим і як носити спідницю плісе, щоб виглядати стильно.
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