Будете мати недолугий вигляд: які шорти не варто купувати навіть на розпродажі (фото)

Обов’язковий атрибут літнього гардероба - шорти. Зараз їх можна придбати майже у кожному магазині одягу. Однак, важливо дотримуватись кількох простих правил, що б не мати недолугий вигляд.

Про це повідомила стиліст Дар’я Григора в Instagram .

Які шорти не варто купувати

Шорти чудово поєднуються з топами, футболками та сорочками. Щоб не спотворити свою фігуру, варто уникати:

Надто короткі моделі, від рівня закінчення білизни має бути ще хоча б 20 сантиметрів тканини;

Занадто рвані шорти - антитренд. Краще віддавати перевагу мінімально-порваним;

Не купуйте шорти, які надто обтягують стегно;

Тонкі тканини - не варіант. Матеріал шортів повинен тримати форму, а не висіти, як ганчірка.

Антитренд шортів у 2023 (pinterest)

Актуальні шорти на літо

Стиліст показала 16 варіантів шортів з мас-маркету, які будуть в моді у 2023 році.

Модні шорти на літо 2023 (instagram.com/dar_odarka)

З чим не можна носити шорти

Багатошаровість в цьому сезоні теж вийшла з моди. Тепер надягати з шортами топ, кофту і легку курточку варто лише, якщо ви відправляєтеся в ліс або на дачу. А при виході в місто від такого варіанту краще відмовитися.

Також спортивні шорти поза спортзалом або домом - табу.

Не варто цього літа також носити шорти у поєднанні зі взуттям на танкетці. Ця комбінація застаріла і повернеться в моду не скоро.