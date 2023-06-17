9 трендовых аксессуаров, которые украсят летний образ (фото)

Аксессуары - важная часть образа, которая дополняет и завершает его. Летом можно выходить за рамки и носить не только привычные серьги, но и отдавать предпочтение морской тематике.
Об этом сообщил стилист Матвей Калугин в Instagram.
Стилист говорит, что она внесет нотки инфантильности и добавит мягкий шлейф морской атмосферы даже в городские образы.
Бижутерии с морской тематикой (instagram.com/matveyykl)
По словам специалиста, такие украшения можно смело комбинировать и с пляжными нарядами, и с городскими.
Украшения в форме ракушек (instagram.com/matveyykl)
Горячий тренд весны остается и летом. Можно выбрать бархатные или атласные чокеры, удлиненные кулоны с тонкой цепочкой.
Чокеры дополнят любой образ (instagram.com/matveyykl)
Это может быть чокер, брошь, серьги или аксессуар для волос. Отметим, что такой аксессуар придаст яркости образу.
Тропические цветы (instagram.com/matveyykl)
Может быть многослойным, с вкраплением бусин или монет. Впишется в образы разных стилей.
Цепные ремни (instagram.com/matveyykl)
Они подчеркнут запястье - самую стройную часть фигуры, тем самым придадут образу легкости.
Массивные браслеты (instagram.com/matveyykl)
Он идеально подойдет для торжественных летних событий. Сделают образ незабываемым.
Обруч с вуалью (instagram.com/matveyykl)
Этот аксессуар очень лаконичен. На лето следует выбирать шифон или шелк.
Тонкий шарф сделает образ стильным (instagram.com/matveyykl)
Такие очки освежат любой образ и сделают стильным.
Раньше мы сообщали, какие шорты не стоит покупать даже на распродаже.
Также мы писали, какая одежда поможет выглядеть стройнее и выше.