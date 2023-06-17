9 трендових аксесуарів, які прикрасять літній образ (фото)
Аксесуари - важлива частина образу, яка доповнює та завершує його. Влітку можна виходити за рамки й носити не лише звичні сережки, а й надавати перевагу морській тематиці.
Про це повідомив стиліст Матвій Калугін в Instagram.
Біжутерія з морською зіркою
Стиліст каже, що вона внесе нотки інфантильності та додасть м’який шлейф морської атмосфери навіть у міські образи.
Біжутерії з морською тематикою (instagram.com/matveyykl)
Прикраси у формі мушель і коралів
За словами фахівця, такі прикраси можна сміливо комбінувати й з пляжними вбраннями, і з міськими.
Прикраси у формі мушель (instagram.com/matveyykl)
Чокери та намиста з серцем
Гарячий тренд весни залишається й улітку. Можна обрати оксамитові або атласні чокери, подовжені кулони з тонким ланцюжком.
Чокери доповнять будь-який образ (instagram.com/matveyykl)
Тропічні квіти
Це може бути чокер, брошка, сережки або аксесуар для волосся. Зазначимо, що такий аксесуар додасть яскравості образу.
Тропічні квіти (instagram.com/matveyykl)
Ланцюговий пояс
Може бути багатошаровим, з вкрапленням бусин або монет. Впишеться в образи різних стилів.
Ланцюгові ремені (instagram.com/matveyykl)
Масивні браслети
Вони підкреслять зап’ястя - найстрункішу частину фігури, тим самим нададуть образу легкості.
Масивні браслети (instagram.com/matveyykl)
Обручі із вуаллю
Він ідеально підійде для урочистих літніх подій. Зроблять образ незабутнім.
Обруч з вуаллю (instagram.com/matveyykl)
Тонкий шарф
Цей аксесуар дуже лаконічний. На літо варто обирати шифон або шовк.
Тонкий шарф зробить образ стильним (instagram.com/matveyykl)
Напівпрозорі оправи
Такі окуляри освіжать будь-який образ та зроблять стильним.
Окуляри з прозорою оправою (instagram.com/matveyykl)
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