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9 трендових аксесуарів, які прикрасять літній образ (фото)

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Субота 17 червня 2023 20:58
9 трендових аксесуарів, які прикрасять літній образ (фото) Які прикраси доповнять літній образ (колаж: Styler)
Автор: Тетяна Самарук

Аксесуари - важлива частина образу, яка доповнює та завершує його. Влітку можна виходити за рамки й носити не лише звичні сережки, а й надавати перевагу морській тематиці.

Про це повідомив стиліст Матвій Калугін в Instagram.

Біжутерія з морською зіркою

Стиліст каже, що вона внесе нотки інфантильності та додасть м’який шлейф морської атмосфери навіть у міські образи.

9 трендових аксесуарів, які прикрасять літній образ (фото)

Біжутерії з морською тематикою (instagram.com/matveyykl)

Прикраси у формі мушель і коралів

За словами фахівця, такі прикраси можна сміливо комбінувати й з пляжними вбраннями, і з міськими.

9 трендових аксесуарів, які прикрасять літній образ (фото)

Прикраси у формі мушель (instagram.com/matveyykl)

Чокери та намиста з серцем

Гарячий тренд весни залишається й улітку. Можна обрати оксамитові або атласні чокери, подовжені кулони з тонким ланцюжком.

9 трендових аксесуарів, які прикрасять літній образ (фото)

Чокери доповнять будь-який образ (instagram.com/matveyykl)

Тропічні квіти

Це може бути чокер, брошка, сережки або аксесуар для волосся. Зазначимо, що такий аксесуар додасть яскравості образу.

9 трендових аксесуарів, які прикрасять літній образ (фото)

Тропічні квіти (instagram.com/matveyykl)

Ланцюговий пояс

Може бути багатошаровим, з вкрапленням бусин або монет. Впишеться в образи різних стилів.

9 трендових аксесуарів, які прикрасять літній образ (фото)

Ланцюгові ремені (instagram.com/matveyykl)

Масивні браслети

Вони підкреслять зап’ястя - найстрункішу частину фігури, тим самим нададуть образу легкості.

9 трендових аксесуарів, які прикрасять літній образ (фото)

Масивні браслети (instagram.com/matveyykl)

Обручі із вуаллю

Він ідеально підійде для урочистих літніх подій. Зроблять образ незабутнім.

9 трендових аксесуарів, які прикрасять літній образ (фото)

Обруч з вуаллю (instagram.com/matveyykl)

Тонкий шарф

Цей аксесуар дуже лаконічний. На літо варто обирати шифон або шовк.

9 трендових аксесуарів, які прикрасять літній образ (фото)

Тонкий шарф зробить образ стильним (instagram.com/matveyykl)

Напівпрозорі оправи

Такі окуляри освіжать будь-який образ та зроблять стильним.

9 трендових аксесуарів, які прикрасять літній образ (фото)Окуляри з прозорою оправою (instagram.com/matveyykl)

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