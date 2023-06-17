9 трендовых аксессуаров, которые украсят летний образ (фото)

Аксессуары - важная часть образа, которая дополняет и завершает его. Летом можно выходить за рамки и носить не только привычные серьги, но и отдавать предпочтение морской тематике.

Об этом сообщил стилист Матвей Калугин в Instagram .

Бижутерия с морской звездой

Стилист говорит, что она внесет нотки инфантильности и добавит мягкий шлейф морской атмосферы даже в городские образы.

Бижутерии с морской тематикой (instagram.com/matveyykl)

Украшения в форме ракушки и кораллов

По словам специалиста, такие украшения можно смело комбинировать и с пляжными нарядами, и с городскими.

Украшения в форме ракушек (instagram.com/matveyykl)

Чокеры и ожерелья с сердцем

Горячий тренд весны остается и летом. Можно выбрать бархатные или атласные чокеры, удлиненные кулоны с тонкой цепочкой.

Чокеры дополнят любой образ (instagram.com/matveyykl)

Тропические цветы

Это может быть чокер, брошь, серьги или аксессуар для волос. Отметим, что такой аксессуар придаст яркости образу.

Тропические цветы (instagram.com/matveyykl)

Цепной пояс

Может быть многослойным, с вкраплением бусин или монет. Впишется в образы разных стилей.

Цепные ремни (instagram.com/matveyykl)

Массивные браслеты

Они подчеркнут запястье - самую стройную часть фигуры, тем самым придадут образу легкости.

Массивные браслеты (instagram.com/matveyykl)

Обручи с вуалью

Он идеально подойдет для торжественных летних событий. Сделают образ незабываемым.

Обруч с вуалью (instagram.com/matveyykl)

Тонкий шарф

Этот аксессуар очень лаконичен. На лето следует выбирать шифон или шелк.

Тонкий шарф сделает образ стильным (instagram.com/matveyykl)

Полупрозрачные оправы

Такие очки освежат любой образ и сделают стильным.

Очки с прозрачной оправой (instagram.com/matveyykl)