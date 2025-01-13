Топ-9 мовних помилок, які роблять навіть мовознавці: ці слова ми постійно використовуємо неправильно

Українці у розмовах часто припускаються помилок через неправильне використання звичних слів або виразів. І є помилки, які роблять навіть ті, хто дуже добре знає українську мову. Уникнути цих помилок можна легко, головне - запам'ятати важливі правила.

Які топ-9 помилок ми робимо щодня та як правильно використовувати слова та вирази українською, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на пояснення диктора та тренерської майстерності Ольги Мацьопи в Instagram.

На протязі

Так говорити доречно, якщо ми говоримо про місце, де є протяг. Якщо мова йде про тривалість часу, то правильно казати - "протягом"

Самий кращий

Або самий гарний. Так говорити неправильно. Для ступеня порівняння прикметника використовуємо префікс "най" - "найкращий", "найгарніший", "найсильніший".

Приймати участь

Українською цей вираз має правильно звучати тільки так - "брати участь"

Вірно - правильно

Припиніть використовувати слово "вірно" для позначення схвалення чогось. Воно має значення - віддано. А для усіх інших випадків використовуйте слово "правильно".

Слідуючий раз

У цьому виразі слово "слідуючий" означає - той, хто слідує. Тому правильно казати - "наступного разу".

Біля десяти людей

Ні, так казати неправильно. "Приблизно десять людей", - так правильно. А слово "біля" означає "поруч".

У будь-якому випадку

Це неправильний вираз і потрібно казати - "у будь-якому разі". "У випадку" - означає якусь подію.

Нажаль

Зверніть увагу, що при написанні правильно буде - "на жаль".

Здав екзамен

Теж неправильно. Українською потрібно говорити - "склав іспит".

"Ці прості помилки часто трапляються навіть у тих, хто добре знає мову. Звертайте увагу, бо правильно висловлюватися - це красиво й престижно! Якщо помітили щось із цього у своєму мовленні, виправте й одразу станете на крок ближчими до ідеальної української!" - радить Ольга Мацьопа.