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Чому варто забути про слово "давай" у своєму мовленні: як насправді казати правильно

Вівторок 07 січня 2025 08:00
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Чому варто забути про слово "давай" у своєму мовленні: як насправді казати правильно Коли ми неправильно вживаємо слово "давай" (фото: freepik.com)
Автор: Анна Шиканова

Слово "давай" вважається частиною нашого мовлення і ми його використовуємо щодня, у багатьох ситуаціях та розмовах. Але ніколи не замислюємося, що це величезна помилка і насправді в українській мові правильно говорити інакше.

Чому потрібно викинути зі свого мовлення слово "давай" та як говорити правильно, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на тренера з ораторської майстерності Павла Мацьопу в Instagram.

Експерт вказав, що українці роблять помилку щодня, промовляючи слово "давай" - "давай зробимо", "давай підійду".

"Одразу до справи. Це калька з російської мови, яка не відповідає українським мовним нормам. Наказовий спосіб у нас має форму другої особи однини та першої особи множини", - пояснив Павло Мацьопа.

Він додав, що у першому випадку це - "читай", "працюй", а у другому - "читаймо", "працюймо".

Наприклад:

  • Давай зробимо це разом! - Зробімо це разом!
  • Давайте вже почнемо! - Почнімо вже!
  • Давай відпочинемо! - Відпочиньмо!
  • Давай заспіваємо! - Заспіваймо!
  • Давай зустрінемось завтра? - Зустріньмося завтра?

"Ці варіанти роблять мову природнішою та більш виразною. Вживання слова "давай" виправдано у тих випадках, коли воно керує іменником або виражає дозвіл чи заклик до конкретної дії", - підкреслює фахівець.

Наприклад:

  • Давайте ваші документи.
  • Давай руку.
  • Якщо на тебе хтось нападе - давай здачі.

"У таких конструкціях це не помилка, оскільки воно функціонує як заклик до дії, що не спонукає до спільного виконання, а лише просить виконати просту дію", - пояснює Павло Мацьопа.

Він радить керуватися такими правилами:

  • Якщо йдеться про спонукання до дії для себе або групи осіб - використовуйте наказовий спосіб ("учімося, "ходімо", "працюймо")
  • Якщо звертаєтесь до конкретної дії, керуючи іменником - "давайте зошити", "давай здачі".

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А ще розповідали про те, чому у розмові варто уникати фрази "я не знаю".

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