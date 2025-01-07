Чому варто забути про слово "давай" у своєму мовленні: як насправді казати правильно
Слово "давай" вважається частиною нашого мовлення і ми його використовуємо щодня, у багатьох ситуаціях та розмовах. Але ніколи не замислюємося, що це величезна помилка і насправді в українській мові правильно говорити інакше.
Чому потрібно викинути зі свого мовлення слово "давай" та як говорити правильно, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на тренера з ораторської майстерності Павла Мацьопу в Instagram.
Експерт вказав, що українці роблять помилку щодня, промовляючи слово "давай" - "давай зробимо", "давай підійду".
"Одразу до справи. Це калька з російської мови, яка не відповідає українським мовним нормам. Наказовий спосіб у нас має форму другої особи однини та першої особи множини", - пояснив Павло Мацьопа.
Він додав, що у першому випадку це - "читай", "працюй", а у другому - "читаймо", "працюймо".
Наприклад:
- Давай зробимо це разом! - Зробімо це разом!
- Давайте вже почнемо! - Почнімо вже!
- Давай відпочинемо! - Відпочиньмо!
- Давай заспіваємо! - Заспіваймо!
- Давай зустрінемось завтра? - Зустріньмося завтра?
"Ці варіанти роблять мову природнішою та більш виразною. Вживання слова "давай" виправдано у тих випадках, коли воно керує іменником або виражає дозвіл чи заклик до конкретної дії", - підкреслює фахівець.
Наприклад:
- Давайте ваші документи.
- Давай руку.
- Якщо на тебе хтось нападе - давай здачі.
"У таких конструкціях це не помилка, оскільки воно функціонує як заклик до дії, що не спонукає до спільного виконання, а лише просить виконати просту дію", - пояснює Павло Мацьопа.
Він радить керуватися такими правилами:
- Якщо йдеться про спонукання до дії для себе або групи осіб - використовуйте наказовий спосіб ("учімося, "ходімо", "працюймо")
- Якщо звертаєтесь до конкретної дії, керуючи іменником - "давайте зошити", "давай здачі".
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