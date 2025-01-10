Які 5 слів перекласти на українську швидко не можуть навіть ті, хто добре знає мову

Існують цікаві слова, які перекласти українською швидко не виходить. Навіть ті, хто добре знає мову, звикли використовувати замінники, синоніми або суржик. І переклад цих слів не знають люди, які тільки почали переходити на українську. Перевірте свої знання і спробуйте перекласти наступні 5 слів з російської.

Які слова важко перекласти з російської на українську, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на пояснення мовознавиці Аліни Островської у TikTok.

"Вызывающий"

Це слово описує когось або щось, що викликає емоції - позитивні або що трапляється частіше, негативні через свою поведінку, слова чи зовнішній вигляд.

Як перекласти:

Зухвалий

Нахабний

Безсоромний

"Ущерб"

Означає фінансові або моральні втрати.

Як перекласти:

Збиток

Шкода

Невигода

"Мнимый"

Це слово використовують для позначення чогось неправдивого, вигаданого, що не відповідає дійсності.

Як перекласти:

Уявний

Удаваний

Позірний

"Баловать"

Значення слова - надмірна увага та турбота про когось, дозвіл іншій людині (дитині) робити, що заманеться.

Як перекласти:

Розпещувати

Панькати

Пестити

"Внушительный"

Це слово позначає щось значне за розміром або те, що залишає сильне враження.

Як перекласти:

Значний

Авторитетний

Вражаючий

"Якщо ви швидко та без труднощів зрозуміли та переклали ці слова, ваш рівень знання української мови справді дуже високий", - зазначає мовознавиця.

Якщо у вас виникли труднощі з перекладом, то вам потрібно підтягнути свої знання з української мови.