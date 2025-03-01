Топ-7 модних провалів: типові помилки українок в одязі і як виправити стиль

Головні помилки при підборі стилю

Часто, прагнучи виглядати стильно, ми робимо прикрі помилки, які можуть зіпсувати навіть найретельніше підібраний образ.

Стилістка зазначає, що однією з головних проблем є ігнорування особливостей власної фігури. Захоплюючись модними новинками чи надихаючись образами з подіумів, багато хто не замислюється, чи пасуватиме цей одяг саме їм. Наприклад, одяг невдалого розміру - занадто обтислий або навпаки, надмірно вільний, - може спотворити силует і виглядати неакуратно. Одна з найчастіших помилок - вибір одягу невідповідного розміру (ілюстративне фото: Freepik)

Друга помилка, наголошує Денисюк, це надмірне слідування трендам без урахування власного стилю.

"Якщо ви носите щось лише тому, що це в тренді, але це вам не комфортно чи не підходить, образ виглядає штучно", - каже вона і зазначає, що "мода повинна працювати на вас, а не проти вас".

Однією з головних помилок Галина називає надмірне використання брендових речей.

"Так звана логоманія (коли одяг рясніє помітними логотипами) - це тенденція, яка іноді переходить межу, коли люди одягають речі з великими логотипами різних брендів, що виглядає занадто демонстративно", - пояснює експерт.

Важливим аспектом є правильний вибір кольорів. Недоречні кольорові рішення можуть зіпсувати враження від всього образу.

"Деякі люди обирають кольори, які абсолютно їм не пасують. Або ж поєднують забагато яскравих відтінків, що виглядає хаотично", - розповідає стилістка.

Особливу увагу варто приділяти взуттю. Недоречне взуття здатне зруйнувати навіть найбільш продуманий лук. Наприклад, спортивне взуття, одягнене під класичне пальто, або ж кросівки, що дисонують із загальною стилістикою одягу, виглядають щонайменше дивно. Взуття - важлива частина образу, яка може як підкреслити стиль, так і повністю зруйнувати його (ілюстративне фото: Freepik)

Відсутність балансу в образі, який може проявлятися у різних формах, також входить у топ-помилок. Надмірно відвертий верх у поєднанні з міні-спідницею, або ж об'ємний "оверсайз", який приховує талію, можуть порушити пропорції фігури та створити дисбаланс у зовнішньому вигляді.

І наостанок - аксесуари. Саме вони ставлять фінальну крапку в створенні стильного образу. Нехтування аксесуарами або, навпаки, перенасичення ними може зіпсувати загальне враження від вашого стилю.

"Якщо сумка виглядає дешево або черевики не підходять під загальний стиль, то навіть найкрасивіший одяг може виглядати не так, як ви хочете", - резюмує стилістка.

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